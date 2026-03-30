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Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিশ্রমেই আসবে সাফল্য কন্যার, নিজের উপর ভরসা রাখলেই জয় বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal, March 30 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Mar 30, 2026, 09:04 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে ভাল বোঝাপড়া থাকবে। খরচ একটু বাড়তে পারে, তাই সাবধানে চলুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভাল থাকবে।

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক থেকে দিনটা মোটামুটি ভাল। পুরনো কোনও কাজের ফল পেতে পারেন। শরীরের দিকে একটু নজর দিন। কাছের মানুষের সঙ্গে ছোটখাটো মতভেদ হতে পারে।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন কিছু শেখার ইচ্ছা বাড়বে। কাজে ব্যস্ততা থাকলেও ফল ভাল পাবেন। বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। অযথা চিন্তা এড়িয়ে চলাই ভাল।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। চাকরি বা ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো কোনও সমস্যা মিটে যেতে পারে। মন ভালো থাকবে সারাদিন।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো সময়। তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকতে পারে। ধৈর্য ধরে কাজ করলে সফলতা মিলবে। অর্থ নিয়ে চিন্তা কিছুটা কমবে। পরিবারের সাহায্য পাবেন।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুখবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা মিলবে। নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ একটু সতর্ক থাকার দিন। কারও কথায় প্রভাবিত হবেন না। কাজের জায়গায় চাপ থাকতে পারে। নিজের ওপর ভরসা রাখলে সব ঠিক হবে।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের যোগ থাকতে পারে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে। কাজে অগ্রগতি দেখা যাবে। মন ভালো থাকবে সারাদিন।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়তে পারে। তবে পরিশ্রমের ফলও মিলবে। অর্থনৈতিক দিক শক্তিশালী হবে। পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন চিন্তা ও আইডিয়া কাজে লাগাতে পারবেন। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভাল লাগবে। কোনও সুখবর পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজে মন বসবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটালে আনন্দ পাবেন। অযথা দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন।                                                                                                     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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