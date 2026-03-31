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Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্য ধরে চলাই ভালো কর্কটের, স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিলেই বিপদ কুম্ভের

Ajker Rashifal, March 31 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 31, 2026, 08:51 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। পুরনো কোনও সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। খরচ একটু সামলে চলুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে। হঠাৎ কোনও লাভের খবর পেতে পারেন। বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। শরীরের দিকে খেয়াল রাখুন।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটবে। কাজের চাপ বাড়তে পারে, তবে সফলতাও মিলবে। নতুন পরিকল্পনা শুরু করার জন্য দিনটি ভালো। বিশ্রাম নিতে ভুলবেন না।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মন একটু অস্থির থাকতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাবুন। পরিবারের কারও কাছ থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। ধৈর্য ধরে চলুন।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কাজের জায়গায় প্রশংসা পেতে পারেন। নতুন যোগাযোগ ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা এড়িয়ে চলুন।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ছোটখাটো সমস্যা আসতে পারে। তবে বুদ্ধি দিয়ে সব সামলে নিতে পারবেন। অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল থাকবে। কাছের মানুষের সাহায্য পাবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের দিক থেকে ভালো দিন। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন কোনও চিন্তা আপনাকে ভাবাতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে ধীরে এগোন। কারও সঙ্গে তর্ক এড়িয়ে চলাই ভালো। সন্ধ্যায় স্বস্তি মিলবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বাড়বে। কাজের জায়গায় সাফল্য মিলবে। পরিবারের সঙ্গে আনন্দের সময় কাটবে।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়তে পারে। কাজের চাপ থাকলেও ফল ভালো হবে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কাছের মানুষের পরামর্শ কাজে লাগবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন ভাবনা মাথায় আসবে। সৃজনশীল কাজে সাফল্য পাবেন। বন্ধুর সাহায্যে কোনও কাজ সম্পূর্ণ হবে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দিনটি মোটামুটি ভালো যাবে। পুরনো কাজ শেষ করার সুযোগ পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিন্তা করুন।                                                                                                   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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