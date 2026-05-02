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Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্যই সাফল্যের চাবিকাঠি মেষের, সমস্যা মিটে স্বস্তির ছোঁয়া তুলার

Ajker Rashifal, May 02 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| May 02, 2026, 09:11 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় একটু চাপ থাকতে পারে, তবে ধৈর্য রাখলে সব সামলে নিতে পারবেন। অর্থ নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাবুন।পরিবারের কারও সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দিনটা মোটামুটি ভালো যাবে। কোনও পুরনো কাজ শেষ হতে পারে। স্বাস্থ্য একটু খেয়াল রাখুন, হালকা ক্লান্তি আসতে পারে।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন সুযোগ আসতে পারে, কাজে লাগান। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে। খরচ একটু বেশি হতে পারে, সতর্ক থাকুন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক বিষয়ে সুখবর পেতে পারেন। কাজে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। মন শান্ত রাখতে চেষ্টা করুন।  

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য দিন ভালো। তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে বিশ্রাম দরকার।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে দিনটি ভালো। কোনো পুরনো সমস্যা মিটে যেতে পারে। অর্থভাগ্যে সামান্য উন্নতি হবে।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ একটু সতর্ক থাকতে হবে। কাজে বাধা আসতে পারে, তবে ধৈর্য ধরুন। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। নতুন কিছু শেখার ইচ্ছা বাড়বে। অর্থনৈতিক দিক স্থির থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজে সাফল্য পেতে পারেন। ঊর্ধ্বতনদের নজরে আসবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। খরচের দিকে নজর রাখুন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মন একটু সংবেদনশীল থাকবে। কোনো ভালো খবর পেতে পারেন। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন, সব ঠিক হবে।                                                                                  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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