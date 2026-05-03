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Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকারে ব্রেক কষিয়ে চলুন সিংহ, সন্দেহ এড়ালেই সুখী বৃশ্চিক

Ajker Rashifal, May 03 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| May 03, 2026, 08:44 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় চাপ থাকলেও ধীরে ধীরে সব সামলে নিতে পারবেন। নতুন কোনো সুযোগ আসতে পারে। পরিবারের কারও পরামর্শ কাজে লাগবে। স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন।

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি মোটামুটি ভালো। পুরনো কোনো বকেয়া টাকা ফিরে পেতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। ধৈর্য ধরলে সমস্যা মিটবে।  

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগ বাড়বে, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে। কাজে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অযথা তর্ক এড়িয়ে চলুন। মাথা ঠান্ডা রাখাই ভালো।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। চাকরি বা ব্যবসায় কিছু ভালো খবর পেতে পারেন। খরচ একটু বাড়তে পারে, তাই হিসেব করে চলুন। শরীর ভালোই থাকবে।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং কাজেও তার প্রভাব পড়বে। নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। বন্ধুর সাহায্য পাবেন। তবে অহংকার এড়িয়ে চলা জরুরি।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজে মনোযোগ দিলে ভালো ফল পাবেন। আজ নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক দিক স্থিতিশীল থাকবে। মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করুন।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

 দিনটি বেশ ব্যস্ততায় কাটবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। নিজের সময় বের করে বিশ্রাম নিন।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো সমস্যা মিটতে পারে। কারও ওপর অযথা সন্দেহ না করাই ভালো। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে নিয়ম মেনে চলুন।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান হতে পারে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য দিনটি ভালো। অর্থনৈতিক লাভের সম্ভাবনা আছে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় ভালো কাটবে।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজে কিছু বাধা এলেও ধৈর্য ধরে এগোলে সাফল্য পাবেন। পরিবারের সমর্থন পাবেন। অর্থ খরচে সতর্ক থাকুন। নিজের লক্ষ্য ঠিক রাখুন।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন চিন্তা ও আইডিয়া আসতে পারে। কাজে তার প্রয়োগ করলে লাভ হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো সময় কাটবে। শরীর-মন দুটোই বেশ ফুরফুরে থাকবে।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

একটু আবেগপ্রবণ হতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। অর্থনৈতিক দিক ভালো থাকবে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মন ভালো হবে।                                                                                                           (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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