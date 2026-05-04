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Ajker Rashifal | Horoscope Today: রাগ দেখালেই বড় ক্ষতি সিংহের, পরামর্শ নিলেই লাভ মকরের

Ajker Rashifal, May 04 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| May 04, 2026, 06:20 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে, তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। পরিবারে ছোটখাটো ঝামেলা হতে পারে, ধৈর্য রাখুন।অর্থ আসবে, কিন্তু খরচও বাড়তে পারে।

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

মন ভালো থাকবে এবং কাজেও সাফল্য পাবেন। বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। তবে স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের চাপ বাড়তে পারে, কিন্তু সামলে নিতে পারবেন। কোনো পুরনো সমস্যা মিটতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। কাজে প্রশংসা পেতে পারেন। তবে কারও কথায় সহজে প্রভাবিত হবেন না।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ নতুন পরিকল্পনা শুরু করার ভালো সময়। আর্থিক লাভ হতে পারে। কিন্তু রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন, না হলে সমস্যা বাড়বে।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজে একটু দেরি বা বাধা আসতে পারে। ধৈর্য ধরে এগোলে সাফল্য পাবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে। অর্থনৈতিক দিক মোটামুটি থাকবে।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে চাপ থাকলেও ফল ভালো পাবেন। পরিবারে কিছু দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। শান্ত থাকলে সব ঠিক হবে।  

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের যোগ আছে। নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন। তবে খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। বয়স্কদের পরামর্শ কাজে লাগবে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু সতর্ক থাকুন।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

দিনটি মিশ্র ফলের।কিছু কাজ সফল হবে, কিছুতে দেরি হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে ভালো লাগবে।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মন একটু অস্থির থাকতে পারে। কাজে মনোযোগ দিলে ভালো ফল পাবেন। আর্থিক দিক স্থিতিশীল থাকবে।                                                                                                         (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

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