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Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগ উন্নতির দরজা খুলবে বৃষের, বাড়তি দায়িত্বেও আসবে সাফল্য মকরের

Ajker Rashifal, May 05 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| May 05, 2026, 09:38 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকতে পারে, তবে ধৈর্য রাখলে সব সামলাতে পারবেন। আর্থিক দিক মোটামুটি থাকবে, অযথা খরচ এড়ান। পরিবারে কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতভেদ হতে পারে।

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নতুন কোনও সুযোগ আপনার সামনে আসতে পারে। অফিস বা পড়াশোনায় উন্নতির সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে বিশ্রাম নিন।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মন একটু অস্থির থাকতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করবেন না। বন্ধুদের সাহায্যে কাজ সহজ হবে। ছোটখাটো খরচ বাড়তে পারে।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। কাজে সাফল্য পেতে পারেন, আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আর্থিক অবস্থাও স্থিতিশীল থাকবে।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পাবেন। ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে অতিরিক্ত চাপ নেবেন না।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিকল্পনা মতো কাজ এগোবে। নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসতে পারে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু সাবধানে চলুন। কাজে মনোযোগ দিলে ভালো ফল পাবেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমান।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ কিছু ভালো খবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের যোগ থাকতে পারে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে। আর্থিক দিক ঠিকঠাক থাকবে।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে আপনি সামলাতে পারবেন। কাজে সাফল্য আসবে ধীরে ধীরে। স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সচেতন থাকুন।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ নতুন আইডিয়া কাজে লাগাতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। অর্থনৈতিক দিক ভালো থাকবে।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মন ভালো থাকবে, সৃজনশীল কাজে মন দেবেন। পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। ছোটখাটো লাভের সম্ভাবনা আছে।                                                                                       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

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