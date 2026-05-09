English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • গ্যালারি
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যস্ততার মধ্যেও মিলবে সুখবর মিথুনের, আটকে থাকা কাজে মিলবে সাফল্য কর্কটের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যস্ততার মধ্যেও মিলবে সুখবর মিথুনের, আটকে থাকা কাজে মিলবে সাফল্য কর্কটের

Ajker Rashifal, May 09 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| May 09, 2026, 08:21 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। অফিসে বা পড়াশোনায় ভালো ফল পাবেন। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতভেদ হলেও দ্রুত মিটে যাবে। খরচ একটু সামলে চলুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে। পুরনো কোনও সমস্যা থেকে স্বস্তি মিলতে পারে। বন্ধুদের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এগোবে। শরীরের দিকে নজর দিন।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা বাড়বে, তবে পরিশ্রমের ফলও পাবেন। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে। বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক চাপ কিছুটা কমবে। আটকে থাকা কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে ভালো লাগবে। অযথা তর্ক এড়িয়ে চলুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। চাকরি বা ব্যবসায় নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভেবে নিন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের চাপ বেশি থাকলেও সফলতা মিলবে। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। পরিবারের কারও স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা হতে পারে। সন্ধ্যার পর ভালো খবর আসতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি মোটামুটি শুভ। পড়াশোনা ও চাকরির ক্ষেত্রে উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। শরীরচর্চা করলে উপকার পাবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দে সময় কাটবে। হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ধৈর্য ধরে কাজ করলে ভালো ফল পাবেন। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসতে পারে। নতুন যোগাযোগ ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দিনটি শুভ সম্ভাবনায় ভরা। চাকরি বা ব্যবসায় অগ্রগতির ইঙ্গিত রয়েছে। প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। সন্ধ্যায় সুখবর মিলতে পারে।                                                                                        (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Suvendu Adhikari: রাজনীতির জন্য জীবনে পাহাড়-প্রমাণ ত্যাগ, পরিবারকে পিছনে রাখা-- মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পর আরেক চিরকুমার মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী

পরবর্তী অ্যালবাম

Suvendu Adhikari: রাজনীতির জন্য জীবনে পাহাড়-প্রমাণ ত্যাগ, পরিবারকে পিছনে রাখা-- মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পর আরেক চিরকুমার মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী

Suvendu Adhikari: রাজনীতির জন্য জীবনে পাহাড়-প্রমাণ ত্যাগ, পরিবারকে পিছনে রাখা-- মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পর আরেক চিরকুমার মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী

Suvendu Adhikari: রাজনীতির জন্য জীবনে পাহাড়-প্রমাণ ত্যাগ, পরিবারকে পিছনে রাখা-- মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পর আরেক চিরকুমার মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী 9
Mamata Banerjee | Suvendu Adhikari: শনিতে মেগা শপথ &#039;মুখ্যমন্ত্রী&#039; শুভেন্দুর- সোশ্যালে এখনও নিজেকে &#039;মুখ্যমন্ত্রী&#039; দাবি মমতার, নজিরবিহীন

Mamata Banerjee | Suvendu Adhikari: শনিতে মেগা শপথ 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দুর- সোশ্যালে এখনও নিজেকে 'মুখ্যমন্ত্রী' দাবি মমতার, নজিরবিহীন

Mamata Banerjee | Suvendu Adhikari: শনিতে মেগা শপথ 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দুর- সোশ্যালে এখনও নিজেকে 'মুখ্যমন্ত্রী' দাবি মমতার, নজিরবিহীন 9
Bengal CMs: মসনদে এবার শুভেন্দু: কে ছিলেন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী? চিনে নিন, বাংলার সমস্ত CM-কে

Bengal CMs: মসনদে এবার শুভেন্দু: কে ছিলেন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী? চিনে নিন, বাংলার সমস্ত CM-কে

Bengal CMs: মসনদে এবার শুভেন্দু: কে ছিলেন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী? চিনে নিন, বাংলার সমস্ত CM-কে 10
Suvendu Adhikari Networth: পড়াশোনায় তুখোড়, রাজনীতিতেও &#039;জায়ান্ট কিলার&#039;, &#039;মুখ্যমন্ত্রী&#039; শুভেন্দু মোট কত সম্পত্তির অধিকারী?

Suvendu Adhikari Networth: পড়াশোনায় তুখোড়, রাজনীতিতেও 'জায়ান্ট কিলার', 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দু মোট কত সম্পত্তির অধিকারী?

Suvendu Adhikari Networth: পড়াশোনায় তুখোড়, রাজনীতিতেও 'জায়ান্ট কিলার', 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দু মোট কত সম্পত্তির অধিকারী? 10