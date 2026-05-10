  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: সম্পর্কের টানাপোড়েন কাটিয়ে সুখবর তুলার, প্রতিযোগিতার মধ্যেও নিজের জায়গা শক্ত করবেন মকর

Ajker Rashifal, May 10 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| May 10, 2026, 08:40 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। আটকে থাকা কোনও কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতভেদ হলেও সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক আজ কিছুটা শক্তিশালী থাকবে। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। শরীরের দিকে নজর দিন, অতিরিক্ত ক্লান্তি এড়িয়ে চলুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ভালো খবর মিলতে পারে। পড়াশোনা বা চাকরির প্রস্তুতিতে ইতিবাচক ফল পাবেন। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারের সঙ্গে বেশি সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। জমি বা বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা এগোতে পারে। খরচ বাড়লেও প্রয়োজনীয় কাজেই টাকা ব্যয় হবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে আপনার মতামত গুরুত্ব পাবে। নতুন কোনও পরিকল্পনা শুরু করার জন্য দিনটি ভালো। ভ্রমণের সুযোগ এলেও সাবধানে চলাফেরা করুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। পড়ুয়াদের জন্য দিনটি মোটামুটি শুভ।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজ ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। অফিসে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা না করে বিশ্রাম নিন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। তবে ধৈর্য রাখলে ভালো ফল মিলবে। পরিবারের কারও কাছ থেকে সুখবর পেতে পারেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন যোগাযোগ ভবিষ্যতে লাভ এনে দিতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ। ভ্রমণ বা বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়লেও আপনি নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারবেন। পুরনো কোনও সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ সঞ্চয়ে নজর দিন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য মিলতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মন ভালো থাকবে। হঠাৎ কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে পারেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগের চেয়ে বাস্তব সিদ্ধান্ত বেশি কাজে দেবে। চাকরি ও ব্যবসায় ধীরে ধীরে উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। পরিবারের বয়স্ক সদস্যের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।                                                                           (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Mamata Banerjee Unique Words: 'শুভনন্দন' থেকে 'ক্যা ক্যা ছিঃ ছিঃ', 'হাম্বা হাম্বা রম্বা রম্বা'- ১৫ বছরে যে যে শব্দের 'জন্ম' দিয়েছেন মমতা

