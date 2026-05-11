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Ajker Rashifal | Horoscope Today: পুরনো সমস্যা মিটে স্বস্তি বৃষের, নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে ধনুর

Ajker Rashifal, May 11 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| May 11, 2026, 08:49 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। পরিবারের কারও সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। অর্থ খরচ একটু বাড়লেও দিনের শেষে স্বস্তি পাবেন। শরীরের দিকে নজর রাখা জরুরি।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পুরনো কোনও সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অফিসে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি দূর হতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন পরিচয় থেকে লাভের সুযোগ আসতে পারে। পড়াশোনা ও চাকরির ক্ষেত্রে ভালো খবর মিলতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। অযথা তর্ক এড়িয়ে চলুন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অর্থনৈতিক দিক আজ বেশ মজবুত থাকবে। আটকে থাকা কাজ দ্রুত শেষ হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দের সময় কাটবে। তবে অতিরিক্ত চাপ নেবেন না।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভাবুন। পরিবারের সমর্থন পাবেন। সন্ধ্যার পর সুখবর আসতে পারে।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের ব্যস্ততা একটু বেশি থাকবে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা লাভ দিতে পারে। স্বাস্থ্যের ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে। কাছের মানুষের পরামর্শ কাজে লাগবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে ভালো সময় কাটবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

অফিসে চাপ বাড়লেও কাজ সফলভাবে শেষ করবেন। হঠাৎ কোনও খরচ হতে পারে। পরিবারের কারও স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। ধৈর্য ধরে চললে লাভ হবে।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। চাকরিক্ষেত্রে প্রশংসা পাওয়ার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হবে। বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে দিন কাটবে।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন লাভের রাস্তা খুলবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন হালকা হবে। আজ ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন পরিকল্পনা সফল হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ভালো ফল আসতে পারে। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে সুখের সময় থাকবে। সন্ধ্যায় শুভ খবর পেতে পারেন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কিছুটা ব্যস্ততা থাকলেও কাজ ঠিকভাবে শেষ হবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। পরিবারের সঙ্গে ছোটখাটো আনন্দের মুহূর্ত আসবে। বিশ্রাম নিলে শরীর ভালো থাকবে।                                                                                              (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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