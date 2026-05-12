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Ajker Rashifal | Horoscope Today: অফিসে অযথা কারোর সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না বৃশ্চিক, হারানো কিছু ফিরে পেতে পারেন মীন

Ajker Rashifal, May 12 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| May 12, 2026, 09:03 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনার কাজের কদর বাড়বে। টাকা-পয়সার দিক দিয়ে দিনটি ভালো, তবে পরিবারের সঙ্গে কথা বলার সময় মাথা ঠান্ডা রাখুন। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বাড়তি আয়ের সুযোগ মিলতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে সময়টা ভালো কাটবে। মনের মানুষের সঙ্গে আনন্দ পাবেন, কিন্তু বেশি খরচ করবেন না।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সৃজনশীল কাজে সফল হবেন। অফিসের বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করবে। তবে রাস্তায় চলাফেরার সময় বা গাড়ি চালানোর সময় সাবধান থাকুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

বাড়ির পুরনো কোনও অশান্তি আজ মিটে যেতে পারে। পড়াশোনায় ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রিয়জনের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটাবেন।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যবসায়ীরা আজ লাভজনক চুক্তির সুযোগ পাবেন। নিজের ওপর ভরসা রেখে বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। শরীরের জয়েন্টে ব্যথা থাকলে আজ সাবধানে থাকুন।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তাই মন দিয়ে কাজ শেষ করুন। টাকা আসার নতুন পথ খুলতে পারে। পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মনের কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। বাড়িতে অতিথি আসতে পারে। ব্যবসায় নতুন করে টাকা লাগানোর জন্য দিনটি বেশ ভালো।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

হঠাত্‍ করে কিছু টাকা হাতে আসতে পারে। অফিসে কারোর সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না। যারা একা আছেন, তাদের বিয়ের কথা এগোতে পারে।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পড়াশোনা বা কাজের সূত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। আজ আপনার মন খুব শান্ত থাকবে। আজেবাজে খরচ না করে টাকা জমানোর চেষ্টা করুন।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ শরীরে একটু ক্লান্তি থাকতে পারে, তাই বিশ্রাম নিন। নিজের কাজের পরিকল্পনা অন্যকে বলবেন না। বড়দের কথা শুনে চললে উপকার পাবেন।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সমাজে আপনার মান-সম্মান বাড়বে। নতুন কোনও কাজ শুরু করার জন্য দিনটি দারুণ। ভাই-বোন বা আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

হারানো কিছু ফিরে পেতে পারেন। ব্যবসার সঙ্গীর সঙ্গে সব বিষয়ে পরিষ্কার কথা বলুন। আজ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা জরুরি।                                                                                          (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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