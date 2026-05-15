/Ajker Rashifal | Horoscope Today: অযথা তর্কে জড়ালেই বিপদ বৃশ্চিকের, মীনের সরলতার সুযোগ নিতে পারে কেউ

Ajker Rashifal, May 15 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
খরচের দিকে একটু লাগাম টানা প্রয়োজন, না হলে মাসের শেষে টান পড়তে পারে। পরিবারের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটবে।
স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। ব্যবসায় লাভ হতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে।
সৃজনশীল কাজে সাফল্য পাবেন। নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান।
টাকা লেনদেনে সতর্ক থাকুন। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভালো দিন।
আজ আপনার সম্মান বাড়বে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাবেন। প্রেম ও ভালোবাসায় আনন্দ বাড়বে।
কাজের চাপে ক্লান্তি আসতে পারে। আইনি সমস্যার সমাধান হবে। আত্মীয়র থেকে সুখবর পাবেন।
দিনটি আপনার মনে শান্তি এনে দেবে, বড় কোনও দুশ্চিন্তা থাকবে না। কেরিয়ার নিয়ে ভালো কোনও খবর বা সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। দরকারি জিনিস কিনতে গিয়ে কিছু খরচ বাড়তে পারে।
হঠাৎ করে আজ কিছু টাকা আপনার হাতে আসতে পারে যা আপনাকে খুশি করবে। কাজের জায়গায় অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুন, তর্কে গিয়ে নিজের ক্ষতি করবেন না।
নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন, আপনি কঠিন কাজও সহজে করে ফেলতে পারবেন। তীর্থভ্রমণ বা কোনও ভালো জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে।
লেনদেনের ব্যাপারে একটু বেশি সতর্ক থাকুন, কাউকে না বুঝে বিশ্বাস করবেন না। পরিবারের বড়দের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। রাস্তায় চলাফেরার সময় বা গাড়ি চালানোর সময় সাবধানে থাকুন।
চাকরি বা ব্যবসার ক্ষেত্রে আজকের দিনটি আপনার জন্য বেশ লাকি। আপনার কোনো ভালো কাজের জন্য পরিবারে খুশির পরিবেশ তৈরি হবে। সন্তানদের পড়াশোনা বা উন্নতি নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।
নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন, কেউ আপনার সরলতার সুযোগ নিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকলেও বিকেলের দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)