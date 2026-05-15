Ajker Rashifal | Horoscope Today: অযথা তর্কে জড়ালেই বিপদ বৃশ্চিকের, মীনের সরলতার সুযোগ নিতে পারে কেউ

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 15, 2026, 10:27 AM IST|Updated: May 15, 2026, 10:27 AM IST

Ajker Rashifal, May 15 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

খরচের দিকে একটু লাগাম টানা প্রয়োজন, না হলে মাসের শেষে টান পড়তে পারে। পরিবারের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। ব্যবসায় লাভ হতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

সৃজনশীল কাজে সাফল্য পাবেন। নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

টাকা লেনদেনে সতর্ক থাকুন। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভালো দিন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

আজ আপনার সম্মান বাড়বে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাবেন। প্রেম ও ভালোবাসায় আনন্দ বাড়বে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কাজের চাপে ক্লান্তি আসতে পারে। আইনি সমস্যার সমাধান হবে। আত্মীয়র থেকে সুখবর পাবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

দিনটি আপনার মনে শান্তি এনে দেবে, বড় কোনও দুশ্চিন্তা থাকবে না। কেরিয়ার নিয়ে ভালো কোনও খবর বা সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। দরকারি জিনিস কিনতে গিয়ে কিছু খরচ বাড়তে পারে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

হঠাৎ করে আজ কিছু টাকা আপনার হাতে আসতে পারে যা আপনাকে খুশি করবে। কাজের জায়গায় অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুন, তর্কে গিয়ে নিজের ক্ষতি করবেন না। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন, আপনি কঠিন কাজও সহজে করে ফেলতে পারবেন। তীর্থভ্রমণ বা কোনও ভালো জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

লেনদেনের ব্যাপারে একটু বেশি সতর্ক থাকুন, কাউকে না বুঝে বিশ্বাস করবেন না। পরিবারের বড়দের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। রাস্তায় চলাফেরার সময় বা গাড়ি চালানোর সময় সাবধানে থাকুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

চাকরি বা ব্যবসার ক্ষেত্রে আজকের দিনটি আপনার জন্য বেশ লাকি। আপনার কোনো ভালো কাজের জন্য পরিবারে খুশির পরিবেশ তৈরি হবে। সন্তানদের পড়াশোনা বা উন্নতি নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন, কেউ আপনার সরলতার সুযোগ নিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকলেও বিকেলের দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। 

 

 

 

                                                          (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

