/Ajker Rashifal | Horoscope Today: ফলহারিণী কালীপুজোয় ভাগ্যের চাকা ঘুরবে ৪ রাশির, কারও কপালে চিন্তার ভাঁজ: জেনে নিন শনিবারের রাশিফল

Ajker Rashifal, May 16 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার কাজের প্রশংসা হবে। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি শুভ। কোনো পুরনো বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন আসতে পারে। মানসিক চাপ পরিহার করুন, হালকা ব্যায়াম করতে পারেন।
ব্যবসায়ীদের জন্য আজ নতুন কোনো চুক্তি সই করার সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে। চাকরিতে কাজের চাপ বাড়তে পারে। আজ অযথা খরচ কমানোর চেষ্টা করুন, নয়তো মাসের শেষে সমস্যায় পড়তে পারেন। পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন, তাই বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন।
নতুন কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ আসতে পারে। সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সাফল্য পাবেন। পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভালো। চোখের কোনো সমস্যায় ভুগতে পারেন, নিয়মিত বিশ্রাম নিন।
কর্মক্ষেত্রে আজ একটু সাবধানে চলুন, সহকর্মীদের সাথে মতবিরোধ হতে পারে। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলান। আজ জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বড় কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। পরিবারের কোনো প্রবীণ সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে।
আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আজ কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাহায্য পাবেন। আর্থিক স্থিতি মজবুত থাকবে। বিনোদনের পেছনে কিছু অর্থ খরচ হতে পারে। আজ আপনি বেশ ফুরফুরে এবং এনার্জেটিক অনুভব করবেন।
দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। আজ আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। অতিরিক্ত কাজের চাপে ক্লান্তি আসতে পারে, পর্যাপ্ত ঘুমানোর চেষ্টা করুন।
ব্যবসায় নতুন অংশীদারিত্বের যোগ রয়েছে। চাকুরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। আর্থিক লেনদেনে লাভবান হবেন। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। কোমরের বা পিঠের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন, ভারী জিনিস তোলা থেকে বিরত থাকুন।
কর্মক্ষেত্রে যেকোনো বিতর্কিত পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকুন। আপনার রাগ আজ আপনার কাজের ক্ষতি করতে পারে।খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা অত্যন্ত জরুরি। সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন।মানসিক অস্থিরতা কমাতে যোগব্যায়াম বা ধ্যান করতে পারেন।
ভাগ্য আজ আপনার সহায় থাকবে। চাকরি বা ব্যবসায় কোনো শুভ যোগাযোগ আসতে পারে। দূরযাত্রার যোগ রয়েছে। ভাগ্যক্রমে আজ আকস্মিক কোনো আর্থিক লাভ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটের ওপর ভালোই থাকবে। তবে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করুন।
কর্মক্ষেত্রে আজ কাজের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল আজ পেতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বাজেট মেনে চলুন। হাড়ের বা জয়েন্টের পুরনো ব্যথা আজ একটু চাড়া দিয়ে উঠতে পারে।
সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। নতুন কোনো আইডিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন, যা সফল হবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মিশ্র। আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করুন। আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে সর্দি-কাশির সমস্যা হতে পারে, সাবধানে থাকুন।
কর্মক্ষেত্রেআজ কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিন। তাড়াহুড়ো করলে কাজে ভুল হওয়ার আশঙ্কা আছে। আজ কাউকে ধার দেওয়া টাকা সহজে ফেরত নাও পেতে পারেন, তাই সতর্ক থাকুন। মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। সুষম আহার গ্রহণ করুন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)