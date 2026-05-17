/Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় দারুণ লক্ষ্মীলাভ বৃষের, হঠকারী সিদ্ধান্তে বড় বিপদ ধনুর

Ajker Rashifal, May 17 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
অফিসে কাজের প্রশংসা পাবেন এবং ভালো কোনও দায়িত্ব আসতে পারে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।
ব্যবসায়ীদের ভালো লাভ হতে পারে। অফিসে সহকর্মীরা আপনাকে কাজে সাহায্য করবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বা ভালো সময় কাটার যোগ আছে। তবে আজ শরীরের দিকে একটু নজর দিন।
অলসতা ছেড়ে নতুন করে কাজ শুরু করার দিন। সরকারি কোনও আটকে থাকা কাজ আজ মিটে যেতে পারে। আত্মীয়দের কাছ থেকে ভালো খবর পাবেন। তবে আজ একটু কম খরচ করুন।
ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর হবে। আপনার ভালো কাজের জন্য অফিসে সবাই প্রশংসা করবে। টাকা-পয়সার লেনদেন করার সময় একটু সাবধানে থাকুন।
মনের জোর খুব বেশি থাকবে, ফলে কঠিন কাজও সহজে হবে। বাড়ি বা জমি কেনার জন্য ভালো যোগাযোগ আসতে পারে। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন, পেটের সমস্যা হতে পারে। নতুন কোথাও টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন।
ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজ পড়াশোনায় খুব ভালো দিন। অফিসে নিজের বুদ্ধির জোরে নতুন বড় সুযোগ পেতে পারেন। ভাই-বোনেদের সাথে সম্পর্ক ভালো হবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতে পারে।
পরিবারের কারও সঙ্গে রাগারাগি হতে পারে, তাই মেজাজ ঠান্ডা রাখুন। আর্থিক অবস্থা ঠিকঠাক থাকবে, তবে আজ বড় কোনও খরচ না করাই ভালো। কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হতে পারে।
আজকের দিনটি আপনার খুব আনন্দে এবং হাসিখুশিতে কাটবে। নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসতে পারে এবং ব্যবসায় লাভ হবে। জীবনসঙ্গী বা পার্টনারের কাছ থেকে সব কাজে সাহায্য পাবেন।
হঠাৎ কিছু বাড়তি খরচ হতে পারে, তাই বুঝেশুনে টাকা খরচ করুন। অফিসে কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে। কারও কথায় কান দিয়ে হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।
বাড়তি আয়ের সুযোগ আসবে এবং আর্থিক উন্নতি হবে। অফিসে আপনার কাজের কদর বাড়বে, প্রমোশনের যোগও আছে। সমাজে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং শরীর ভালো থাকবে।
বেকার যুবকদের জন্য আজ নতুন চাকরির ভালো সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ কিছু ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে, তাই সঙ্গীকে সময় দিন।
ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে কোনও বড় চ্যালেঞ্জ সহজে পার করতে পারবেন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)