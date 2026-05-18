/Ajker Rashifal | Horoscope Today: কাউকে অন্ধবিশ্বাস করবেন না বৃশ্চিক, ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর কুম্ভের

Ajker Rashifal, May 18 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20): টাকা-পয়সার দিক থেকে লাভ হবে, তবে ঝোঁকের মাথায় কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। বাড়ির সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20): ব্যবসায় আজ ভালো লাভের সুযোগ আছে। অনেক দিন ধরে আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হতে পারে। তবে আজ শরীরের দিকে একটু নজর দিন, বাইরের খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মান-অভিমান মিটে যাবে।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21): অফিসে আজ সহকর্মীদের কাছ থেকে সব ধরনের সাহায্য পাবেন। বাড়তি আয়ের নতুন কোনও রাস্তা খুলতে পারে, যা আপনার চিন্তা কমাবে।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22): মন খুব শান্ত থাকবে এবং পরিবারের সবার সঙ্গে হাসিখুশিতে দিনটি কাটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নতুন কোনও আইডিয়া সবার পছন্দ হতে পারে। টাকা পয়সা বিনিয়োগের আগে একটু ভেবে নেবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দিনটি ভালো।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23): মনের জোর খুব বেশি থাকবে, তাই কঠিন কাজও সহজে করে ফেলবেন। জমি-বাড়ি কেনার ব্যাপারে ভালো কোনও খবর আসতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। শুধু নিজের রাগটা একটু নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23): বুঝে-শুনে খরচ করুন, নয়তো পকেটে টান পড়তে পারে। অফিসে কাজের চাপ থাকলেও আপনি বুদ্ধির জোরে তা সামলে নেবেন। বাড়ির কোনও সমস্যায় গুরুজনদের কথা শুনলে উপকার পাবেন। নিজের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23): আপনার জন্য দারুণ ভাগ্য নিয়ে আসবে। চাকরি বা ব্যবসায় বড় কোনও ভালো বদল হতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ বজায় থাকবে।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22): কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও প্রজেক্টের দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের বড় কোনও চুক্তি করার জন্য দিনটি খুব ভালো। তবে আজ কাউকে হুট করে বিশ্বাস করবেন না। নিজের শরীরের প্রতি একটু যত্ন নিন।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21): বাকি থাকা অনেক কাজ শেষ হয়ে যাবে। পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন, তাই আর্থিক দিক থেকে সুবিধা হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মন বসবে।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21): অলসতা ছেড়ে কাজে মন দিলে বড় কোনও সাফল্য পেতে পারেন। বাড়ির কারোর শরীর খারাপ নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা হতে পারে। কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ঠান্ডা মাথায় ভাবুন।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19): সামনে এগিয়ে যাওয়ার নতুন সুযোগ আসবে। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর হবে। নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করতে চাইলে আজ থেকেই প্ল্যান করা শুরু করে দিন। বাজে খরচ বন্ধ করুন।
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20): সব কাজ সময়মতো শেষ হওয়ায় মনে শান্তি পাবেন। অফিসে বসের গুড বুকে থাকবেন, যা পরে আপনার উপকারে আসবে। কোথাও দূরে ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সব পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখুন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)