/Ajker Rashifal | Horoscope Today: বৃশ্চিকের বাড়তে পারে শারীরিক কষ্ট, সাবধানে গাড়ি চালাবেন কুম্ভ

Ajker Rashifal, May 24 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
কাজে ভালো সাফল্য পাবেন এবং পাওনা টাকা ফেরত আসতে পারে। তবে মাথা গরম করার কারণে ঘরে অশান্তি হতে পারে। তাই সবার সঙ্গে একটু শান্ত হয়ে কথা বলুন।
ব্যবসায় টাকা খাটানোর জন্য আজ ভালো দিন। অফিসে সবার সাহায্য পাবেন এবং আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। বাইরে খাওয়ার সময় একটু সাবধান থাকুন, শরীর খারাপ হতে পারে।
বুদ্ধির জোরে নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসতে পারে। তবে কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে দুবার ভাবুন, লোকসান হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময়টা বেশ ভালো কাটবে।
অফিসে কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তবে আপনার খাটুনির দাম পাবেন। পুরনো কোনো ঝামেলার অবসান হওয়ায় মন হালকা হবে। জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ক মধুর থাকবে।
আপনার মন খুব শক্ত থাকবে এবং যেকোনো কাজ সাহসের সাথে করতে পারবেন। সমাজে আপনার নাম-ডাক বাড়বে। তবে তাড়াহুড়ো করে আজ কোথাও বেশি টাকা খরচ করবেন না।
ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য আজ খুব ভালো দিন। অফিসে কাজের জন্য বড়দের কাছ থেকে বাহবা বা প্রশংসা পেতে পারেন। আত্মীয়দের কাছ থেকে কোনো ভালো খবর আসার সম্ভাবনা আছে।
কোনও কাগজে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন। দরকার ছাড়া বেশি খরচ করতে যাবেন না, টান পড়তে পারে। সন্ধ্যার দিকে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে মন ভালো হয়ে যাবে।
উপার্জনের নতুন রাস্তা খুলতে পারে এবং হাতে টাকা আসবে। কাজের জায়গায় আপনার কোনও আইডিয়া দারুণ কাজে লেগে যাবে। তবে আজ একটু পিঠের বা কোমরের ব্যথায় ভুগতে পারেন।
নতুন চাকরির খোঁজ মিলতে পারে, দিনটি শুভ। বাড়ি বা জমি কেনার কথা থাকলে বাড়ির বড়দের পরামর্শ নিন। ভালোবাসার মানুষের সাথে আজ কথা বলার সময় একটু সাবধানে থাকুন।
কাজের জায়গায় একটু ধৈর্য ধরে চলতে হবে, চট করে রেগে যাবেন না। ঈশ্বরের নাম করলে বা ভালো বই পড়লে মনে শান্তি পাবেন। দরকারে বন্ধুরা পাশে এসে দাঁড়াবে।
ব্যবসায় আজ ভালো লাভ হতে পারে। ঘরের পরিবেশ খুব সুন্দর ও আনন্দের থাকবে। তবে আজ রাস্তায় চলাফেরার সময় বা গাড়ি চালানোর সময় একটু বেশি সাবধান থাকুন।
আজকের দিনটি আপনার খুব ভালো কাটবে এবং পুরনো সব আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। অফিসে সিনিয়রদের সাহায্য পাবেন। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)