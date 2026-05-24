Ajker Rashifal | Horoscope Today: বৃশ্চিকের বাড়তে পারে শারীরিক কষ্ট, সাবধানে গাড়ি চালাবেন কুম্ভ

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 24, 2026, 09:19 AM IST|Updated: May 24, 2026, 09:19 AM IST

Ajker Rashifal, May 24 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজে ভালো সাফল্য পাবেন এবং পাওনা টাকা ফেরত আসতে পারে। তবে মাথা গরম করার কারণে ঘরে অশান্তি হতে পারে। তাই সবার সঙ্গে একটু শান্ত হয়ে কথা বলুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় টাকা খাটানোর জন্য আজ ভালো দিন। অফিসে সবার সাহায্য পাবেন এবং আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। বাইরে খাওয়ার সময় একটু সাবধান থাকুন, শরীর খারাপ হতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বুদ্ধির জোরে নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসতে পারে। তবে কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে দুবার ভাবুন, লোকসান হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময়টা বেশ ভালো কাটবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অফিসে কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তবে আপনার খাটুনির দাম পাবেন। পুরনো কোনো ঝামেলার অবসান হওয়ায় মন হালকা হবে। জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ক মধুর থাকবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার মন খুব শক্ত থাকবে এবং যেকোনো কাজ সাহসের সাথে করতে পারবেন। সমাজে আপনার নাম-ডাক বাড়বে। তবে তাড়াহুড়ো করে আজ কোথাও বেশি টাকা খরচ করবেন না।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য আজ খুব ভালো দিন। অফিসে কাজের জন্য বড়দের কাছ থেকে বাহবা বা প্রশংসা পেতে পারেন। আত্মীয়দের কাছ থেকে কোনো ভালো খবর আসার সম্ভাবনা আছে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কোনও কাগজে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন। দরকার ছাড়া বেশি খরচ করতে যাবেন না, টান পড়তে পারে। সন্ধ্যার দিকে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে মন ভালো হয়ে যাবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

উপার্জনের নতুন রাস্তা খুলতে পারে এবং হাতে টাকা আসবে। কাজের জায়গায় আপনার কোনও আইডিয়া দারুণ কাজে লেগে যাবে। তবে আজ একটু পিঠের বা কোমরের ব্যথায় ভুগতে পারেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন চাকরির খোঁজ মিলতে পারে, দিনটি শুভ। বাড়ি বা জমি কেনার কথা থাকলে বাড়ির বড়দের পরামর্শ নিন। ভালোবাসার মানুষের সাথে আজ কথা বলার সময় একটু সাবধানে থাকুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের জায়গায় একটু ধৈর্য ধরে চলতে হবে, চট করে রেগে যাবেন না। ঈশ্বরের নাম করলে বা ভালো বই পড়লে মনে শান্তি পাবেন। দরকারে বন্ধুরা পাশে এসে দাঁড়াবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায় আজ ভালো লাভ হতে পারে। ঘরের পরিবেশ খুব সুন্দর ও আনন্দের থাকবে। তবে আজ রাস্তায় চলাফেরার সময় বা গাড়ি চালানোর সময় একটু বেশি সাবধান থাকুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজকের দিনটি আপনার খুব ভালো কাটবে এবং পুরনো সব আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। অফিসে সিনিয়রদের সাহায্য পাবেন। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

 

 

 

                                                                   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

