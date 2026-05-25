  Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক লেনদেনে সাবধান সিংহ, আধ্যাত্মিকতা আসবে শান্তি মীনের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক লেনদেনে সাবধান সিংহ, আধ্যাত্মিকতা আসবে শান্তি মীনের

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 25, 2026, 09:34 AM IST|Updated: May 25, 2026, 09:34 AM IST

Ajker Rashifal, May 25 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজে ভালো ফল পাবেন এবং টাকা-পয়সা আসার যোগ আছে। তবে হুট করে রেগে যাবেন না, তাতে বাড়ির পরিবেশ নষ্ট হতে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে দিনটি পার করুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় লাভের নতুন সুযোগ আসবে এবং পুরনো কোনও চিন্তার অবসান হবে। পরিবারের সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। মনের মানুষের সঙ্গে দারুণ সময় কাটবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

অলসতা করলে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে, তাই কাজে মন দিন। বন্ধুদের পেছনে আজ একটু বেশি খরচ হতে পারে। খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রাখুন, পেটের সমস্যা হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন। পরিবারে কোনও ভালো খবর আসায় আনন্দ বাড়বে। আজ কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

মনের জোর খুব ভালো থাকবে, ফলে কঠিন কাজও সহজে হয়ে যাবে। কাউকে আজ ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে ভালোবাসা ও সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় ভালো ফল মিলবে। নতুন কোনও কাজের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা পরে কাজে দেবে। তবে আজ রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন, নইলে ঝামেলায় পড়তে পারেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তবে নিজের বুদ্ধিতে সব সামলে নেবেন। বাড়ির বড়দের শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখুন। আজ লটারি বা ফাটকা ব্যবসায় টাকা না লাগানোই ভালো।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

চাকরিপ্রার্থীদের জন্য আজ ভালো কোনো খবর আসতে পারে। ব্যবসায় পার্টনারের সঙ্গে বনিবনা ভালো হবে এবং লাভ বাড়বে। বিকেলের দিকে কোনও উপহার পেতে পারেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ কারও সঙ্গে অযথা তর্কে জড়াবেন না, মন খারাপ হতে পারে। আটকে থাকা টাকা আজ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নতুন কিছু কেনার জন্য দিনটি ভালো।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

যারা লেখালেখি বা শিল্পের কাজ করেন, তাদের জন্য আজ দারুণ দিন। বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিন। বিয়ের কথাবার্তা আজ এগোতে পারে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অফিসে নিজের কাজে ফাঁকি দেবেন না, বসের নজর থাকতে পারে। বুঝেশুনে খরচ করুন, নয়তো পকেটে টান পড়বে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে মন ভালো হয়ে যাবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আধ্যাত্মিক বিষয়ে মন বসবে, ফলে মানসিক শান্তি পাবেন। কোনও আত্মীয়ের থেকে সাহায্য পেতে পারেন। শরীর ভালো থাকবে এবং সারাদিন আনন্দে কাটবে।

 

 

                                                                     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

