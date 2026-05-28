Ajker Rashifal | Horoscope Today: কর্কটের দরজায় কড়া নাড়ছে নতুন সুযোগ ও প্রেম, ব্যবসায় বাম্পার লাভের যোগ বৃশ্চিকের

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 28, 2026, 09:34 AM IST|Updated: May 28, 2026, 09:34 AM IST

Ajker Rashifal, May 28 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়বে। বসের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। আর্থিক দিক থেকে দিনটি বেশ লাভজনক।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

শরীর ও মন দুই-ই আজ বেশ ভালো থাকবে। বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময় আপনাকে আনন্দ দেবে। ব্যবসায়ীরা কোনও নতুন চুক্তিতে সই করার আগে কাগজপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

খরচের দিকে একটু লাগাম টানা প্রয়োজন, না হলে মাসের শেষে সমস্যায় পড়তে পারেন। পরিবারের কারোর সঙ্গে ছোটখাটো মনমালিন্য হতে পারে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন, মাথা ঠান্ডা রাখুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

চাকরিজীবীদের জন্য আজকের দিনটি দারুণ কাটবে। নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসতে পারে। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর হবে। সন্ধ্যায় কোনও সুখবর পেতে পারেন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন দিশা খুঁজে পাবেন। তবে আজ দূরের কোনও যাত্রা এড়িয়ে চলাই ভালো হবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আটকে থাকা কোনও কাজ আজ পরিবারের অভিজ্ঞ সদস্যদের সাহায্যে শেষ হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু বাড়তি নজর দিন, বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ায়। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে, যা আপনাকে কঠিন কাজ সহজে করতে সাহায্য করবে। জমি বা সম্পত্তি কেনার জন্য দিনটি অনুকূল। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে সারপ্রাইজ পেতে পারেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যবসায় আজ ভালো লাভের যোগ রয়েছে। তবে শেয়ার বাজার বা লটারিতে আজ বিনিয়োগ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ, পড়াশোনায় মন বসবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অফিসে আজ কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে, তবে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। আইনি কোনও বিষয়ে জড়িয়ে থাকলে আজ তার সমাধান হতে পারে। শরীরের ক্লান্তি দূর করতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান হতে পারে। নতুন কোনও আয়ের উৎস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক পরিবেশ শান্ত থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আবেগের বশে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না, বাস্তববাদী হওয়াই ভালো। কর্মক্ষেত্রে কিছু বাধা আসতে পারে, তবে ধৈর্য ধরলে তা কেটে যাবে। সন্তানের কোনও সাফল্যে আনন্দ পাবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

 দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। কোনও পুরোনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হওয়ায় মন ভালো হয়ে যাবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং মানসিক শান্তি বজায় থাকবে।

 

                                                                                       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

