/Ajker Rashifal | Horoscope Today: জীবনসঙ্গীর সঙ্গে জমবে রসায়ন ধনুর, সন্তানের সাফল্যে কাটবে দুশ্চিন্তা কুম্ভের

Ajker Rashifal, May 29 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়বে। নতুন কোনও কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন যা আপনার কেরিয়ারের জন্য ভালো হবে। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি বেশ শুভ। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটবে, তবে স্বাস্থ্যের প্রতি একটু নজর রাখুন।
সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি নতুন কোনও চুক্তি সই করার জন্য অনুকূল। বন্ধুদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন।
খরচের দিকে একটু লাগাম টানা প্রয়োজন, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের পুরো সহযোগিতা পাবেন। শরীরের ছোটখাটো সমস্যাকে অবহেলা করবেন না।
আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোনও কাজ আজ সহজেই সম্পন্ন হতে পারে। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে মধুরতা বজায় থাকবে, সঙ্গীকে কিছুটা সময় দিন।
কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং পদোন্নতির যোগ রয়েছে। নতুন কোনও বিনিয়োগের কথা ভেবে থাকলে আজকের দিনটি ভালো। পরিবারের বড়দের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন।
ভাগ্যের জোরে কঠিন কাজও সহজ মনে হবে। দূরযাত্রার কোনও পরিকল্পনা হতে পারে যা আপনার জন্য লাভজনক হবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে।
সাবধানে চলাফেরা করুন, ছোটখাটো চোট-আঘাতের আশঙ্কা রয়েছে। কোনও অজানা ভয় বা দুশ্চিন্তা মনকে অস্থির করতে পারে। কোনও বড় আর্থিক লেনদেন আজ এড়িয়ে চলাই ভালো।
অংশীদারি ব্যবসায় আজ ভালো লাভের মুখ দেখতে পারেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে এবং যৌথ কোনও সিদ্ধান্ত সফল হবে। সামাজিক কাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
কাজের জায়গায় শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করেও সফল হবে না। কঠোর পরিশ্রমের সুফল আজ হাতেনাতে পাবেন। তবে অতিরিক্ত কাজের চাপে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি আসতে পারে।
প্রেম এবং রোমান্সের জন্য দারুণ কাটবে। সন্তান সংক্রান্ত কোনও ভালো খবর আপনার আনন্দ বাড়িয়ে দিতে পারে। শেয়ার বাজার বা লটারিতে বিনিয়োগে আজ সতর্ক থাকুন।
জমি বা বাড়ি কেনাবেচার জন্য দিনটি শুভ হতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং ঘরোয়া পরিবেশে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ কিছুটা কম থাকবে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)