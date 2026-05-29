Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Ajker Rashifal | Horoscope Today: জীবনসঙ্গীর সঙ্গে জমবে রসায়ন ধনুর, সন্তানের সাফল্যে কাটবে দুশ্চিন্তা কুম্ভের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: জীবনসঙ্গীর সঙ্গে জমবে রসায়ন ধনুর, সন্তানের সাফল্যে কাটবে দুশ্চিন্তা কুম্ভের

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 29, 2026, 09:04 AM IST|Updated: May 29, 2026, 09:04 AM IST

Ajker Rashifal, May 29 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়বে। নতুন কোনও কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন যা আপনার কেরিয়ারের জন্য ভালো হবে। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি বেশ শুভ। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটবে, তবে স্বাস্থ্যের প্রতি একটু নজর রাখুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি নতুন কোনও চুক্তি সই করার জন্য অনুকূল। বন্ধুদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

খরচের দিকে একটু লাগাম টানা প্রয়োজন, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের পুরো সহযোগিতা পাবেন। শরীরের ছোটখাটো সমস্যাকে অবহেলা করবেন না।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোনও কাজ আজ সহজেই সম্পন্ন হতে পারে। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে মধুরতা বজায় থাকবে, সঙ্গীকে কিছুটা সময় দিন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং পদোন্নতির যোগ রয়েছে। নতুন কোনও বিনিয়োগের কথা ভেবে থাকলে আজকের দিনটি ভালো। পরিবারের বড়দের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভাগ্যের জোরে কঠিন কাজও সহজ মনে হবে। দূরযাত্রার কোনও পরিকল্পনা হতে পারে যা আপনার জন্য লাভজনক হবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সাবধানে চলাফেরা করুন, ছোটখাটো চোট-আঘাতের আশঙ্কা রয়েছে। কোনও অজানা ভয় বা দুশ্চিন্তা মনকে অস্থির করতে পারে। কোনও বড় আর্থিক লেনদেন আজ এড়িয়ে চলাই ভালো।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অংশীদারি ব্যবসায় আজ ভালো লাভের মুখ দেখতে পারেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে এবং যৌথ কোনও সিদ্ধান্ত সফল হবে। সামাজিক কাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের জায়গায় শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করেও সফল হবে না। কঠোর পরিশ্রমের সুফল আজ হাতেনাতে পাবেন। তবে অতিরিক্ত কাজের চাপে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি আসতে পারে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

 প্রেম এবং রোমান্সের জন্য দারুণ কাটবে। সন্তান সংক্রান্ত কোনও ভালো খবর আপনার আনন্দ বাড়িয়ে দিতে পারে। শেয়ার বাজার বা লটারিতে বিনিয়োগে আজ সতর্ক থাকুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

জমি বা বাড়ি কেনাবেচার জন্য দিনটি শুভ হতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং ঘরোয়া পরিবেশে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ কিছুটা কম থাকবে।

 

 

                                                                        (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Tags:
Apnar Rashifal
राशिफल 2026
আপনার রাশিফল
Horoscope 2026
কী আছে আজ ভাগ্যে
Bengali Rashifal
বাংলা রাশিফল
Rashifal Bangla
রাশিফল বাংলা
Ajker RashifalToday
Rashifal Aaj ka
RashifalPatrika
RashifalToday
Rashifal in Bengali
Aries Horoscope 2026
Taurus Horoscope 2026
Gemini Horoscope 2026
Cancer Horoscope 2026
Leo Horoscope 2026
Virgo Horoscope 2026
Libra Horoscope 2026
Scorpio Horoscope 2026
Sagittarius Horoscope 2026
Capricorn Horoscope 2026
Aquarius Horoscope 2026
Pisces Horoscope 2026
কেমন কাটবে আজকের দিনভাগ্যরেখা
জ্যোতিষশাস্ত্র
Horoscope Daily
Weekly Horoscope 2026
February Horoscope 2026
Astrology 2026
Daily Astrology
Daily Horoscopes

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ঘূর্ণাবর্ত ও জোড়া অক্ষরেখার জেরে দুর্যোগের চোখরাঙানি, ভয়াল ঝড়বৃষ্টি জেলায় জেলায়

ঘূর্ণাবর্ত ও জোড়া অক্ষরেখার জেরে দুর্যোগের চোখরাঙানি, ভয়াল ঝড়বৃষ্টি জেলায় জেলায়

WB Weather2 hrs ago
2

LIVE: অভিনেতা পরমব্রতের বিরুদ্ধে চলবে তদন্ত, আদালতের বড় নির্দেশ

bengali news2 hrs ago
3

১৫ দিনে চাই রিপোর্ট! জলকামান থেকে রাবার বুলেট, কলকাতা পুলিসের ভোলবদল করতে বড় পদক্ষেপ

Kolkata Police ModernizationMay 28
4

নয়নার পর এবার কুণাল ঘোষের বাড়িতে CID, বিধানসভায় ‘সই-কাণ্ডে’ চরম অস্বস্তিতে ২হেভিওয়েট

Naina BanerjeeMay 28
5

ম্যাচের পর রাতে সুন্দরী মালকিন এলেন, ক্রিকেটারকে বিশেষ উষ্ণতায় বুঝিয়েই দিলেন সব

kavya maranMay 28