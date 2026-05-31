Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Ajker Rashifal | Horoscope Today: চারিদিকে কাজের প্রশংসা কর্কটের, কেরিয়ারে বড় সুযোগের হাতছানি সিংহের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চারিদিকে কাজের প্রশংসা কর্কটের, কেরিয়ারে বড় সুযোগের হাতছানি সিংহের

Written BySoumita Khan
Published: May 31, 2026, 08:52 AM IST|Updated: May 31, 2026, 08:52 AM IST

Ajker Rashifal, May 31 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অফিসে নতুন কোনও ভালো কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন। টাকা-পয়সার দিক থেকে আজকের দিনটি বেশ ভালো। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অনেক দিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ আজ শেষ হতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভ হওয়ার যোগ আছে। পরিবারের সবার সঙ্গে হাসিখুশিতে দিনটি কাটবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে, তাই শরীর ও মনের ক্লান্তি আসতে পারে। টাকা-পয়সা লেনদেনের সময় একটু সাবধানে থাকুন। সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া এড়িয়ে চলুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাজের জন্য চারপাশের মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে মন ভালো হয়ে যাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দিনটি খুব ভালো।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কেরিয়ারে বড় কোনও ভালো সুযোগ আসতে পারে। বাড়ির বড়দের কথায় লাভ হবে। তবে আজ একটু বুঝেশুনে খরচ করুন, হাতটান দেওয়া ভালো।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

বাড়তি কিছু টাকা আয় হতে পারে, যা আপনার আর্থিক চিন্তা কমাবে। অফিসে সবার সাহায্য পাবেন। তবে আজ ভুলেও রাগ করবেন না, তাতে কাজ বিগড়ে যেতে পারে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

 দিনটি বেশ দৌড়ঝাঁপের মধ্য দিয়ে কাটবে। ব্যবসায় টাকা খাটানোর আগে অভিজ্ঞ কারও সঙ্গে কথা বলে নিন। রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে। পুরনো কোনও আইনি ঝামেলা বা সমস্যা মিটে যেতে পারে। স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর হবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাউকে ধার দেওয়া টাকা আজ ফেরত পেতে পারেন। নতুন কোনও কাজ শুরু করার জন্য দিনটি দারুণ। তবে বাইরের ভাজাপোড়া খাবার আজ না খাওয়াই ভালো।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অফিসে আপনার কাজের গুণগান হবে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা আজ কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। ঘরের পরিবেশ শান্ত ও ছিমছাম থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কোনও বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তা বা টেনশন করবেন না। কাজের গতি একটু ধীর হতে পারে, তাই ধৈর্য রাখুন। লটারি বা শেয়ার বাজারে আজ টাকা না লাগানোই ভালো।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দিনটি আপনার খুব আনন্দে কাটবে। ব্যবসায় ভালো লাভের মুখ দেখতে পারেন। অবিবাহিতদের বিয়ের কথাবার্তা আজ অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারে।

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Tags:
Apnar Rashifal
राशिफल 2026
আপনার রাশিফল
Horoscope 2026
কী আছে আজ ভাগ্যে
Bengali Rashifal
বাংলা রাশিফল
Rashifal Bangla
রাশিফল বাংলা
Ajker RashifalToday
Rashifal Aaj ka
RashifalPatrika
RashifalToday
Rashifal in Bengali
Aries Horoscope 2026
Taurus Horoscope 2026
Gemini Horoscope 2026
Cancer Horoscope 2026
Leo Horoscope 2026
Virgo Horoscope 2026
Libra Horoscope 2026
Scorpio Horoscope 2026
Sagittarius Horoscope 2026
Capricorn Horoscope 2026
Aquarius Horoscope 2026
Pisces Horoscope 2026
কেমন কাটবে আজকের দিনভাগ্যরেখা
জ্যোতিষশাস্ত্র
Horoscope Daily
Weekly Horoscope 2026
February Horoscope 2026
Astrology 2026
Daily Astrology
Daily Horoscopes

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ব্যাক-টু-ব্যাক চাম্পিয়ন্স লিগ পিএসজি-র, রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের ফয়সলা পেনাল্টিতে

ব্যাক-টু-ব্যাক চাম্পিয়ন্স লিগ পিএসজি-র, রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের ফয়সলা পেনাল্টিতে

psg vs arsenal20 min ago
2

অভিষেকের উপর হামলায় অ্যাকশনে পুলিস! ভিডিয়ো দেখে সোনারপুরে গ্রেফতার ৪, কারা এরা?

Abhishek attack news47 min ago
3

বিদায় নিচ্ছে স্বস্তির বৃষ্টি! ফিরছে ভ্যাপসা গরম, দুই বঙ্গের আবহাওয়ায় বিরাট রদবদল

west bengal weather1 hr ago
4

LIVE: বাড়িতেই তৈরি মিনি হাসপাতাল, রাখা হয়েছে ICU নার্স! কেমন আছেন অভিষেক?

bengali news2 hrs ago
5

বেলভিউ থেকে বাড়িতেই ফিরলেন অভিষেক, মমতা বললেন হাসপাতালকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল

Abhishek Banerjee AttackedMay 30