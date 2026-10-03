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আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে বৃষের, ব্যবসায় বিরাট লাভ কর্কটের

Written BySoumita Khan
Published: Oct 03, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 07:53 AM IST

Ajker Rashifal, October 03 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে। পরিশ্রমের ভালো ফল পেতে পারেন। খরচের দিকে একটু নজর রাখুন। পরিবারের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আটকে থাকা কোনও কাজ আজ সম্পন্ন হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি ভালো। শরীর নিয়ে অবহেলা করবেন না। মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। নতুন যোগাযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। কাজে একটু বাড়তি মনোযোগ প্রয়োজন। অযথা তর্কে জড়াবেন না।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক। মানসিক চাপ অনেকটাই কমবে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য আসতে পারে। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। দূরের যাত্রা এড়িয়ে চলুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

হিসেব করে অর্থ ব্যয় করুন। পুরনো কোনও সমস্যা মিটে যাবে। ধৈর্য ধরে কাজ করুন। প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলে মন ভালো হবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি বেশ পজিটিভ কাটবে। আটকে থাকা অর্থ ফেরত পেতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্কে মিষ্টি ভাব থাকবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম এড়িয়ে চলুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের জায়গায় দায়িত্ব বাড়তে পারে। বিরোধীদের থেকে সতর্ক থাকুন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের বড়দের পরামর্শ শুনুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আজ আপনার সহায় হতে পারে। ভ্রমণের যোগ দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো খবর আসবে। ধর্মীয় কাজে মন টানবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

চাপ সামলে কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্যের ওপর একটু নজর দিন। লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। দিনশেষে ভালো কোনও খবর পেতে পারেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অংশীদারি কাজে লাভ হবে। নতুন কোনও পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশ ভালো থাকবে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সতর্ক হয়ে কাজ করুন। গোপন শত্রুরা ক্ষতি করতে পারবে না। নিজের লক্ষ্যের দিকে নজর রাখুন। জল ও খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে যত্ন নিন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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