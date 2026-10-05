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Ajker Rashifal Horoscope Today: নতুন সুযোগ থেকে আর্থিক লাভ, কারও ঘরে আসবে সুখবর! আজকের রাশিফল একনজরে

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 05, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 10:07 AM IST

Ajker Rashifal, October 05 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

জমি, বাড়ি বা স্থায়ী সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও কাজে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভালো হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও দিনটি ইতিবাচক কাটতে পারে। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে। পুরনো কোনও সমস্যা বা বিতর্কের সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি কাজেও সহযোগিতা মিলতে পারে। এর ফলে সামাজিক সম্মান বাড়তে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সাহস ও পরিশ্রমের ফল মিলতে পারে। চাকরি বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক লাভেও মন ভালো হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে পারে। সন্তানের দিক থেকে সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবার ও কর্মক্ষেত্র—দুই জায়গাতেই সম্মান বৃদ্ধির ইঙ্গিত রয়েছে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সুখ-শান্তির পাশাপাশি আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। গোপন বিরোধী বা প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলাতে সফল হতে পারেন। নিজের বুদ্ধি ও দক্ষতা দিয়ে সমস্যার সমাধান করার সুযোগ পাবেন। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পুরনো কোনও পরিচিতের সঙ্গে দেখা হতে পারে। আচমকা অর্থলাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করলে সাফল্য মিলবে। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কর্মক্ষেত্রে নতুন পদ, ক্ষমতা বা দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য আসতে পারে। বিশেষ কোনও যোগাযোগ থেকেও লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

চাকরি ও কর্মসংক্রান্ত ক্ষেত্রে সুখবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সম্মান ও মর্যাদা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা কোনও মাঙ্গলিক কাজে ব্যস্ত থাকতে পারেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সাফল্যের নতুন সুযোগ সামনে আসতে পারে। সরকারি কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরির সন্ধানে থাকা ব্যক্তিরাও নতুন সুযোগ পেতে পারেন। কোনও সুখবর মন ভালো করে দিতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নতুন পরিকল্পনা ও ভবিষ্যতের লক্ষ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন। কর্মসংক্রান্ত সমস্যা কাটার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনও কাজ শুরু করার পরিকল্পনা থাকলে তাতেও সাফল্য মিলতে পারে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কাজ বা প্রজেক্টের দায়িত্ব পেতে পারেন। পরিবারে শুভ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। সন্তানের কাছ থেকেও সুখবর আসতে পারে

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

জীবিকা বা কাজের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। দূরে কোথাও ভ্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমনের ইঙ্গিত রয়েছে, যা ঘরে আনন্দের পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Apnar Rashifal
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