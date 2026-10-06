/চেনা লোককেও ঋণ নয় তুলা, অফিসে সব কাজ নিজেকেই সামলাতে হবে মকরকে

Ajker Rashifal, October 06 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
অফিসে নতুন প্রজেক্টের দায়িত্ব পাবেন। আটকে থাকা বকেয়া টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। সহকর্মীর সঙ্গে তর্ক এড়িয়ে চলুন।
ব্যবসায় আজ বড় চুক্তি হতে পারে। জমি সংক্রান্ত পুরনো ঝামেলা মিটবে। সন্ধের পর বাইরের খাবার খাবেন না।
কাজে আপনার আইডিয়া প্রশংসা পাবে। হঠাৎ ছোট কোনও ব্যবসায়িক সফর হতে পারে। মোবাইল বা সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় নষ্ট করবেন না।
পরিবারের পুরনো বিবাদ আজ মিটবে। আজ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন। রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় সাবধান থাকুন।
পড়াশোনায় আজ বড় কোনও অগ্রগতি হবে। অফিসে আপনার নেতৃত্বের প্রশংসা মিলবে। গুরুজনের চিকিৎসার পেছনে খরচ বাড়তে পারে।
ব্যবসায় নতুন অংশীদারের প্রস্তাব পাবেন। কোনও নথিতে সই করার আগে ভালো করে পড়ুন। কাজের চাপে রাতে ঘুম কম হতে পারে।
দাম্পত্য সম্পর্কের বরফ গলবে। দোকানে বা ব্যবসায় বিক্রি আজ বাড়বে। চেনা লোককেও আজ ধার দেবেন না।
অফিসের গোপন চক্রান্ত আজ ফাঁস হবে। আটকে থাকা সরকারি ফাইলের কাজ এগোবে। পিঠ বা কোমরের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন।
সৃজনশীল কাজে ভালো আয় হতে পারে। সন্তানের কেরিয়ার নিয়ে স্বস্তি পাবেন। সন্ধ্যায় বাড়িতে অতিথি আসার যোগ রয়েছে।
বাড়ির জন্য নতুন কোনও গ্যাজেট কিনতে পারেন। অফিসে সব কাজ নিজেকেই সামলাতে হবে। নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখুন।
আইটি কর্মীদের জন্য দিনটি দারুণ। বন্ধুদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গোপন রাখুন।
ব্যাংকের সেভিংস আজ বাড়বে। ব্যবসায় নতুন পার্টনারশিপ গড়ার সুযোগ আসবে। অতিরিক্ত ভাজাভুজি খাওয়া এড়িয়ে চলুন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)