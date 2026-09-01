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বৃশ্চিকের অফিসে বাড়তে পারে নতুন দায়িত্ব, কুম্ভের দাম্পত্য জীবনে ফিরবে মধুরতা

Written BySoumita Khan
Published: Sep 01, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:56 AM IST

Ajker Rashifal, September 01 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বাড়বে। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। নতুন কোনও কাজ শুরু করতে পারেন। পারিবারিক জীবন শান্তিময় থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্যের প্রতি বাড়তি যত্ন দিন। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। দূরের কোনও যাত্রার পরিকল্পনা হতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মানসিক দুশ্চিন্তা কমবে। আর্থিক যোগ বেশ শুভ। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সমর্থন পাবেন। বিকেলে শুভ কোনও খবর পেতে পারেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

হঠাৎ করে টাকা হাতে আসতে পারে। পরিবারের বড়দের পরামর্শ মেনে চলুন। নতুন কারও সঙ্গে পরিচয় হতে পারে। কাজের জায়গায় মনোযোগ ধরে রাখুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়বে। আটকে থাকা কাজ সহজ হবে। ব্যবসায় লাভজনক দিন। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কেনাকাটায় খরচ বাড়তে পারে। বুঝে শুনে কথা বলুন। অফিসে বাড়তি কাজের চাপ থাকবে। শরীরের দিকে একটু নজর দিন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ আপনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আয়ের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মন ভালো থাকবে। পরীক্ষার ফলে শুভ যোগ।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। পারিবারিক ঝামেলা মিটে যাবে। বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভালো।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধর্মীয় কাজের প্রতি মন টানবে। ভাগ্য আজ আপনার সঙ্গে থাকবে। ভাগ্যের জোরে কাজে সফলতা আসবে। ছোট দূরত্বের ভ্রমণ হতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন। বাজে খরচ এড়িয়ে চলুন। মেজাজ ঠান্ডা রাখা জরুরি।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। যৌথ ব্যবসায় লাভ হতে পারে। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হবে। বন্ধুদের পাশে পাবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

পুরনো কোনও রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কাজের জায়গায় নিজের সেরাটা দিন। লেনদেনে একটু চোখ-কান খোলা রাখুন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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