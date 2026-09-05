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কর্মক্ষেত্রে শুভ খবর আসতে পারে মিথুনের, পারিবারিক দূরত্ব কমবে মকরের

Published: Sep 05, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:12 AM IST

Ajker Rashifal, September 05 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে। সহকর্মীদের থেকে সাহায্য পাবেন। পুরনো কোনও বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। শরীর নিয়ে একটু সতর্ক থাকা ভালো।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পরিবারে আনন্দের আমেজ থাকবে। নতুন কোনও কাজে হাত দিলে সাফল্য পাওয়ার যোগ আছে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা হতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আর্থিক বিষয়ে আজ কিছুটা সুবিধা হতে পারে। কাজের জায়গায় কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। ভ্রমণের পরিকল্পনা হলে আজ তা শুভ হবে। হঠাৎ রাগ এড়িয়ে চলুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কোনও পুরনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। ব্যবসাতে ভালো সুযোগ আসার সম্ভাবনা আছে। পরিবারের কারো শারীরিক উন্নতি ঘটবে। ভেবেচিন্তে টাকা খরচ করুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

মনের মধ্যে শান্তি থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। কোনও আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হতে পারে। সন্ধ্যেবেলা পরিবারকে সময় দিন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সারাদিন বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। হঠাৎ কোনও উপহার পেয়ে খুশি হতে পারেন। লেনদেনের বিষয়ে আজ একটু সতর্ক থাকুন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া জরুরি।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নতুন কোনও সুযোগ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। বন্ধুদের সাহায্য পেতে পারেন। ব্যবসায় লাভ বাড়ার ইঙ্গিত রয়েছে। আজ অকারণে চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মানসিক বল বৃদ্ধি পাবে। অফিসে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাছের মানুষের থেকে সুপরামর্শ পাবেন। খাওয়া-দাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ রাখুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

শুভ কাজের জন্য দূর ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের কাজের ভালো ফল মিলবে। নিজের মনে ইতিবাচক ভাব রাখুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক লেনদেনে কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব কমবে। পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। মেজাজ ঠান্ডা রাখুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায় বাড়তি লাভের সুযোগ আসতে পারে। কাছের মানুষের ভালোবাসা আপনাকে আনন্দ দেবে। কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ অনুকূল থাকবে। নতুন পরিকল্পনায় এগোতে পারেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার কাজের গতি বাড়বে। শরীর আজ বেশ ঝরঝরে থাকবে। হঠাৎ কোনও নতুন সূত্র থেকে আয় হতে পারে। পরিচিতদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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