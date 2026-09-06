Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /বুঝে-শুনে না এগোলে বিপদ তুলার, নতুন সম্পর্কের সূচনা মীনের

বুঝে-শুনে না এগোলে বিপদ তুলার, নতুন সম্পর্কের সূচনা মীনের

Written BySoumita Khan
Published: Sep 06, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:49 AM IST

Ajker Rashifal, September 06 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় খুব ব্যস্ততা থাকবে। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। পরিবারের বড়দের পরামর্শ মেনে চলুন, লাভ পাবেন। স্বাস্থ্যের দিকে একটু বাড়তি খেয়াল রাখুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নতুন কাজের জন্য বেশ ভালো। ব্যবসায়িক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং লাভ হতে পারে। পুরনো কোনও মানসিক চাপ থেকে মুক্তি মিলবে। সন্ধ্যায় প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের ক্ষেত্রে কোনও সুযোগ মিস করবেন না। আর্থিক দিক দিয়ে দিনটি মোটামুটি ভালো কাটবে। নতুন কোনও পরিকল্পনা শুরু করার আগে চিন্তাভাবনা করুন। শরীরের যত্ন নিন এবং সঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কাজের যোগ তৈরি হচ্ছে, সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বন্ধুদের সহায়তায় জটিল সমস্যা মিটে যাবে। সঞ্চয়ের দিকে বাড়তি জোর দিন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজকে বাড়তি খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সমর্থন পাবেন এবং প্রশংসিত হবেন। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতে পারে। শান্ত থেকে সিদ্ধান্ত নিন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের জায়গায় পদোন্নতি বা নতুন সুযোগ আসতে পারে। আয় বৃদ্ধির শুভ সংকেত দেখা যাচ্ছে। পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর হবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাড়াহুড়ো করবেন না। সামাজিক কাজে অংশ নিলে আপনার সম্মান বাড়বে। আটকে থাকা প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন হতে পারে। স্বাস্থ্যের সামান্য যত্ন প্রয়োজন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ভাগ্য আজ আপনার সঙ্গে থাকবে। কঠিন কাজেও আজ সফলতা মিলবে। ব্যবসায় লাভের পরিমাণ আগের থেকে বাড়বে। ভ্রমণ বা বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজকের দিনে একটু সাবধানে চলাফেরা করা ভালো। ব্যবসায় বাড়তি অর্থ বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। পরিবারের সদস্যের শরীর ভালো না থাকলে নজর দিন। ইতিবাচক চিন্তা বজায় রাখুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন সুখের হবে। ব্যবসা বা চাকরিতে কোনও সুখবর পেতে পারেন। সহকর্মীর পরামর্শে আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। আর্থিক দিক শক্তপোক্ত থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অপ্রয়োজনীয় কোনও বিষয়ে বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং মন চাঙ্গা থাকবে। পরিশ্রমের সঠিক ফল অবশ্যই পাবেন। অর্থ লেনদেনে একটু সতর্কতা বজায় রাখুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার সৃজনশীল কাজ প্রশংসা পাবে। নতুন সম্পর্ক তৈরি বা বিয়ের কথা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে। মন বেশ ফুরফুরে ও আনন্দদায়ক থাকবে।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বাংলার পর্যটনের বিজ্ঞাপনে রিও-প্যারিস-লন্ডন, হাওড়া ব্রিজ ছাড়া বাংলা কোথায়?
2
3
4
5