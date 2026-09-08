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অযথা তর্কে জড়ালে বিপদ সিংহের, দাম্পত্য জীবনে সুখের জোয়ার তুলার

Written BySoumita Khan
Published: Sep 08, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:41 AM IST

Ajker Rashifal, September 08 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার যোগ রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। শরীর নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা আছে। অযথা খরচ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। দূরের যাত্রা আজ শুভ হতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিলে লাভ হবে। বন্ধুদের থেকে দরকারি সাহায্য পাবেন। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান হবে। কর্মস্থলে পদোন্নতির ইঙ্গিত মিলতে পারে। মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নতুন কাজের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। আর্থিক দিক আজ বেশ শক্তিশালী থাকবে। কারও সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না। নিজের আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পড়াশোনায় ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক কোনও দায়িত্ব পালন করতে হবে। লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। পেটের সমস্যায় সামান্য ভুগতে পারেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সুখ বাড়বে। যানবাহন সাবধানে চালানো দরকার।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে সামান্য বাধা আসতে পারে। তবে ধৈর্য ধরলে সাফল্য মিলবে। পরিবারের মতামতকে গুরুত্ব দিন। বাড়তি খরচ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনটি বেশ পজিটিভ কাটবে। ভাগ্যের পূর্ণ সঙ্গ পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ তৈরি হবে। গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অফিসে কাজের চাপ বাড়তে পারে। তবে সহকর্মীদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অর্থ অপচয় থেকে বিরত থাকুন। শরীরের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। নতুন কোনও কাজ শুরু করতে পারেন। মানসিক উদ্বেগ অনেকটাই কমবে। দাম্পত্য সম্পর্ক মধুর থাকবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বাড়বে। মানসিক শান্তি বজায় থাকবে।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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