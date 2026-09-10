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বৃষের কাটবে অর্থকষ্ট, নেতৃত্বে বাজিমাত সিংহের: জেনে নিন আজ কেমন কাটবে আপনার দিন

Written BySoumita Khan
Published: Sep 10, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:18 AM IST

Ajker Rashifal, September 10 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আজ নতুন সুযোগ আসবে। পরিশ্রমের সঠিক মূল্যায়ন পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটবে। স্বাস্থ্যের দিকে সামান্য নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক থেকে দিনটি ভালো। আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। অযথা মানসিক চাপ নেবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের চাপ আজ একটু বাড়তে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিন। ব্যবসায়ীদের লাভের সুযোগ রয়েছে। প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলে হালকা থাকুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মন বেশ ফুরফুরে থাকবে। পরিবারের সদস্যদের সমর্থন পাবেন। পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান হবে। নিজের যত্ন নিতে ভুলবেন না।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। আপনার কাজের প্রশংসা হবে। খরচের দিকে কিছুটা রাশ টানুন। ভ্রমণের সুন্দর যোগ তৈরি হচ্ছে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিকল্পনা মাফিক সব কাজ শেষ হবে। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। খাওয়া-দাওয়ায় একটু সচেতন থাকুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের দিক থেকে দিনটি শুভ। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমবে। আর্থিক লেনদেনে একটু সতর্ক থাকুন। নিজের মনের কথা শুনুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে দারুণ মনোযোগ থাকবে। কঠিন চ্যালেঞ্জ সহজে পার করবেন। প্রিয় মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের পূর্ণ সঙ্গ পাবেন। দূর ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বড় পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ধৈর্য ধরে কাজ করলে সাফল্য মিলবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও চুক্তি করবেন না। পরিবারের প্রবীণদের পরামর্শ মেনে চলুন। স্বাস্থ্যের উন্নতি চোখে পড়বে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কাজের দারুণ যোগাযোগ আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটবে। হঠাৎ কোনও প্রাপ্তি হতে পারে। নিজের শখের জন্য সময় বের করুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। ধার্মিক বা সামাজিক কাজে মন আকৃষ্ট হবে। কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ অনুকূলে থাকবে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন।

 

 

 

                                                         (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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