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ব্যবসায় দারুণ লাভ বৃষের, বড় দায়িত্ব পেতে পারেন তুলা

Written BySoumita Khan
Published: Sep 12, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:06 AM IST

Ajker Rashifal, September 12 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় ভালো কাটবে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় আজ ভালো লাভের যোগ রয়েছে। পুরনো কোনও সমস্যা আজ মিটে যেতে পারে। অযথা খরচ এড়িয়ে চলাই ভালো হবে। দিনশেষে মন শান্ত থাকবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মক্ষেত্রে নিজের কাজের প্রশংসা পাবেন। বন্ধুদের কাছ থেকে জরুরি সাহায্য মিলতে পারে। আজ তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মনের উপর চাপ কিছুটা কমবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের পুরো সমর্থন পাবেন। পারিবারিক পরিবেশ বেশ আনন্দদায়ক থাকবে। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ সফলভাবে শেষ হবে। সমাজে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে। পরিবারের বড়দের পরামর্শ মেনে চলুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক বিষয়ে আজ দিনটি বেশ শুভ। নতুন কোনও কাজে হাত দিতে পারেন। তবে দূরের যাত্রায় একটু সাবধান থাকুন। পরিবারের মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কাটবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দাম্পত্য জীবনে আজ মধুরতা বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও দায়িত্ব পেতে পারেন। আইনি ঝামেলা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। নিজের শখের জন্য কিছুটা সময় পাবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে নিজের মেধার প্রকাশ ঘটবে। ব্যবসায়ীরা নতুন যোগাযোগের সুযোগ পাবেন। কোনও শুভ খবর আজ মন ভালো করে দেবে। শরীরের ছোটখাটো সমস্যা অবহেলা করবেন না।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটি বেশ ভালো। আটকে থাকা কোনও পরিকল্পনা গতি পাবে। পরিবারের সকলের সমর্থন আপনার পাশে থাকবে। আজ খরচ একটু বাড়তে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজে বাড়তি পরিশ্রমের ফল আজ পাবেন। অফিসে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকবেন। জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনা এগোতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কোনও প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আসবে। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। আর্থিক লেনদেনে চোখ-কান খোলা রাখুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকবে। পারিবারিক কোনও সমস্যার সহজ সমাধান পাবেন। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে। নিজের ভাবনাচিন্তা পজিটিভ রাখুন।

 

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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