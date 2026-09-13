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প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি মিটবে তুলার, মাথা ঠান্ডা রাখলেই জয় বৃশ্চিকের

Written BySoumita Khan
Published: Sep 13, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:30 AM IST

Ajker Rashifal, September 13 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ কাজের জায়গায় সুনাম বাড়বে। নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসতে পারে। পরিবারের বড়দের শরীর নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন। অযথা রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিকে উন্নতির যোগ রয়েছে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়তে পারে। সহকর্মীদের থেকে সাহায্য পাবেন। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই আজ ভালো। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বাড়তি নজর দিন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক পরিবেশ শান্ত থাকবে। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ হতে পারে। খরচ কিছুটা বাড়তে পারে। ইতিবাচক চিন্তা বজায় রাখুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হবে। আত্মবিশ্বাস বজায় থাকবে। আইনি বিষয়ে ভালো খবর পেতে পারেন। প্রিয়জনের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে। মানসিক শান্তি বজায় রাখা দরকার। আর্থিক লেনদেনে চোখ-কান খোলা রাখুন। সন্ধ্যা নাগাদ পরিস্থিতি হালকা হবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। কোনও শুভ কাজে অর্থ খরচ হতে পারে। মন ভালো থাকবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের জায়গায় কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলান। খাওয়া-দাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ রাখুন। পরিবারের পরামর্শ উপকারে আসবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনের শুরুটা বেশ ভালো হবে। ভাগ্য আজ আপনার সঙ্গে থাকবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি পজিটিভ। দূর থেকে ভালো কোনও খবর পেতে পারেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অফিসে কাজের প্রশংসা পাবেন। বাড়তি আয়ের সুযোগ আসতে পারে। তাড়াহুড়ো করে গাড়ি চালাবেন না। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সম্পর্কের জটিলতা দূর হবে। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি পেতে পারেন। শারীরিক ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

হাতে কিছু অপ্রত্যাশিত অর্থ আসতে পারে। পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান হবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। দিনটি মোটের ওপর শান্তিতে কাটবে।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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