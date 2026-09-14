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পুরনো সমস্যা মিটবে কর্কটের, কাজের অতিরিক্ত চাপ মকরের

Written BySoumita Khan
Published: Sep 14, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:02 AM IST

Ajker Rashifal, September 14 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকবে। তবে নিজের চেষ্টায় কাজ শেষ হবে। আর্থিক দিক স্বাভাবিক থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। পরিবারে শান্তির পরিবেশ থাকবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখুন। অযথা তর্কে জড়াবেন না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ভালো।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক দুশ্চিন্তা আজ কমবে। পারিবারিক কাজে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। পুরনো কোনও সমস্যা মিটে যাবে। দূরের যাত্রা এড়িয়ে চলুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশংসা পাবেন। আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে। শরীরের যত্ন নিন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। বুঝে-শুনে টাকা খরচ করুন। কর্মক্ষেত্রে মাথা ঠান্ডা রাখুন। জীবনসঙ্গীর পরামর্শে লাভ হবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি বেশ ইতিবাচক কাটবে। আটকে থাকা কাজ গতি পাবে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে কিছু বাধা আসতে পারে। তবে ধৈর্য ধরে এগোলে ফল পাবেন। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। পরিবারের বড়দের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের পুরো সঙ্গ পাবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অতিরিক্ত কাজের চাপ অনুভব করবেন। ক্লান্তি ভাব দেখা দিতে পারে। গাড়ি সাবধানে চালান। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

দাম্পত্য জীবনে সুখ বাড়বে। যৌথ উদ্যোগে ভালো লাভ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে। দিনটি আনন্দে কাটবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

শত্রুদের থেকে সতর্ক থাকুন। নিজের গোপন কথা কাউকে বলবেন না। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করুন। বকেয়া কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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