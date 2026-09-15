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কর্মক্ষেত্রে কড়া নাড়ছে নতুন সুযোগ মেষের, ভেবে সিদ্ধান্ত না নিলে বিপদ মিথুনের

Written BySoumita Khan
Published: Sep 15, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:06 AM IST

Ajker Rashifal, September 15 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আজ নতুন সুযোগ আসবে। পরিশ্রমের সঠিক ফল পাবেন। পরিবারের সবার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা সফল হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। অযথা মানসিক চাপ নেবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পরিবারে আজ শান্তির পরিবেশ থাকবে। নতুন কোনও কাজে হাত দিতে পারেন। খরচের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখুন। নিজের শরীরের যত্ন নিন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারে আজ শান্তির পরিবেশ থাকবে। নতুন কোনও কাজে হাত দিতে পারেন। খরচের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখুন। নিজের শরীরের যত্ন নিন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস আজ তুঙ্গে থাকবে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সহযোগিতা পাবেন। সামাজিক কাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটান।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের জায়গায় বাড়তি দায়িত্ব আসতে পারে। ধৈর্য ধরে কাজ করলে লাভ হবে। পুরনো কোনও বন্ধুর দেখা মিলতে পারে। খাওয়া-দাওয়ায় সচেতন থাকুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ। সৃজনশীল কাজে সাফল্য মিলবে। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বজায় থাকবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও কাজ করবেন না।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীরা ভালো লাভের মুখ দেখতে পারেন। পরিবারের সমর্থন পাবেন। নিজের লক্ষ্যের দিকে স্থির থাকুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের পূর্ণ সঙ্গ পাবেন। দূরবর্তী স্থান থেকে সুসংবাদ আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি ভালো। অযথা তর্কে জড়াবেন না।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কঠোর পরিশ্রমের ভালো ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া জরুরি।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কোনও সুযোগ আসতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটবে। মনে পজিটিভ চিন্তা রাখুন। অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আধ্যাত্মিক কাজে মন বসবে। আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হতে পারে। আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পেতে পারেন। শরীর বেশ চাঙ্গা থাকবে।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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