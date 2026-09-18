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Ajker Rashifal Horoscope Today: সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি তুলার, টাকা ধার দিয়ে বিপদে ধনু! পড়ুন রাশিফল

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 18, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:32 AM IST

Ajker Rashifal, September 18 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। আটকে থাকা কোনও কাজ এগিয়ে যাবে। টাকা-পয়সার বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের কারও সঙ্গে মনোমালিন্য হলে কথা বলে মিটিয়ে নিন।

 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ আর্থিক দিক থেকে দিনটি ভালো কাটতে পারে। পুরনো কোনও পাওনা টাকা হাতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হতে পারে। তবে শরীরের দিকে নজর দিন এবং বিশ্রামের সময় রাখুন।

 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

এদিন নতুন কোনও সুযোগ সামনে আসতে পারে। চাকরি বা ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে ভাবুন। বন্ধু বা কাছের মানুষের সাহায্য পাবেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলাই ভালো।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাজের চাপ বাড়তে পারে। ধৈর্য ধরে কাজ করলে সাফল্য মিলবে। পরিবারের কারও কাছ থেকে সুখবর পেতে পারেন। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় কোনও গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ লাভজনক হতে পারে। প্রিয় মানুষের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিকল্পনা করে এগোলে ভালো ফল পাবেন। চাকরিতে কোনও নতুন সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে। তবে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা নজরে আসবে। নতুন কোনও কাজ শুরু করার সুযোগ পেতে পারেন। টাকা সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি হলে খোলাখুলি কথা বলুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে বাধা এলেও চেষ্টা চালিয়ে যান। হঠাৎ কোনও খরচ হতে পারে। পরিবারের মানুষের সমর্থন আপনার মনোবল বাড়াবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

 ভাগ্যের সহায়তা পেতে পারেন। নতুন কাজ বা ব্যবসার পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার ভালো সময়। দূরের কোনও মানুষের কাছ থেকে সুখবর আসতে পারে। তবে কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে সতর্ক থাকুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আটকে থাকা কাজ শেষ হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে ভালো খবর আসতে পারে। তবে নিজের সিদ্ধান্ত অন্যের উপর চাপিয়ে দেবেন না।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন। চাকরি বা ব্যবসায় পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিক রাখুন। কাছের মানুষের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক চাপ কমবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার জন্য মিশ্র ফলের দিন। কাজে সাফল্য পেতে একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। পরিবারের কারও কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেতে পারেন। নতুন কোনও পরিকল্পনা শুরু করার আগে সবদিক যাচাই করুন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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