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ব্যবসায় লাভ তুলা-বৃষের, লেনদেনে সতর্ক থাকতে হবে কন্যাকে! পড়ুন আজকের রাশিফল

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 19, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:03 AM IST

Ajker Rashifal, September 19 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আপনার নতুন পরিকল্পনা প্রশংসিত হবে। আর্থিক বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। পরিবারে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকবে এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় লাভের মুখ দেখতে পারেন। আটকে থাকা কাজ আজ সম্পন্ন হতে পারে। তবে কথা বলার সময় সংযত থাকুন, নচেৎ স্বজনদের সঙ্গে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ইতিবাচক শক্তিতে দিনটি ভরপুর থাকবে। সৃজনশীল কাজে সাফল্য মিলবে এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ আসবে। স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুটা যত্নশীল হন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। কর্মস্থলে কাজের চাপ বাড়লেও দিনশেষে কাঙ্ক্ষিত ফল পাবেন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মোটামুটি স্থিতিশীল।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা আজ আপনাকে নতুন সুযোগ এনে দেবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা আয়ের নতুন পথ তৈরি হতে পারে। প্রিয়জনের কাছ থেকে শুভ বার্তা পেতে পারেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নিখুঁতভাবে কাজ শেষ করার মানসিকতা আজ প্রশংসিত হবে। দীর্ঘদিনের কোনও অমীমাংসিত সমস্যা বা মানসিক উদ্বেগ কমতে পারে। লেনদেনে সতর্ক থাকুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নত হবে। অংশীদারী ব্যবসা বা যৌথ উদ্যোগে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দিন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

 অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকলেও আপনি নিজের দূরদর্শিতা দিয়ে তা সামলে নেবেন। অর্থনৈতিকভাবে দিনটি সম্ভাবনাময়। নিজের আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কিছু শেখা বা ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। পারিবারিক সহযোগিতায় দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ শেষ হতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের পূর্ণ সাহায্য পাবেন। বড় কোনও আর্থিক বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞ কারও মতামত নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

 সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। নতুন পরিচিতি ভবিষ্যতে লাভজনক হতে পারে। বুদ্ধিমত্তার সাথে যে কোনও জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

 মানসিক শান্তি বজায় থাকবে এবং আধ্যাত্মিক বা মননশীল কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে একাগ্রতা বজায় রাখুন, পরিবারে আনন্দ বজায় থাকবে।

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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