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নিজের সিদ্ধান্তে ভরসা রাখলেই জয় কর্কটের, বিতর্কে জড়ালে বিপদ তুলার

Written BySoumita Khan
Published: Sep 22, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:25 AM IST

Ajker Rashifal, September 22 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় ব্যস্ততা বাড়বে। আটকে থাকা কোনও কাজ আজ শেষ হতে পারে। খরচ একটু বুঝে করা ভালো। পরিবারের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক বিষয়ে দিনটি বেশ ইতিবাচক। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন কোনও সুযোগ আসতে পারে। শরীরের দিকে একটু নজর দিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

দিনটি আনন্দেই কাটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কথার গুরুত্ব বাড়বে। ভ্রমণের ছোট পরিকল্পনা হতে পারে। অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মন শান্ত থাকবে। ঘরের কোনও কাজ শেষ হতে পারে। নতুন কারও সঙ্গে পরিচয় ফলপ্রসূ হবে। নিজের সিদ্ধান্তে ভরসা রাখুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাওয়ার যোগ আছে। আর্থিক যোগাযোগ শুভ হতে পারে। রাগ একটু নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোবে। পড়াশোনা বা গবেষণায় সাফল্য মিলবে। খরচ কিছুটা বাড়তে পারে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি বেশ ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। ব্যবসায় ভালো কোনও খবর পেতে পারেন। প্রিয়জনের সঙ্গে বোঝাপড়া ভালো হবে। অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে মনোযোগ বজায় থাকবে। আটকে থাকা অর্থ ফেরত পেতে পারেন। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। গোপন কোনও পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আজ সঙ্গ দেবে। কাজের সুবাদে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। দূর ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। ইতিবাচক চিন্তা বজায় রাখুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের চাপ একটু বাড়তে পারে। তবে পরিশ্রমের ফল মিলবে। কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে ভাবুন। গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন সুযোগ সামনে আসবে। সৃজনশীল কাজে আগ্রহ বাড়বে। সম্পর্কের টানাপোড়েন মিটে যাবে। আর্থিক দিক স্বাভাবিক থাকবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দিনটি স্বস্তিদায়ক কাটবে। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ তৈরি হতে পারে। খাওয়া-দাওয়ায় সচেতন থাকুন।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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