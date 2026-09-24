/আত্মবিশ্বাসের জোরে আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন সিংহের, মাথা ঠান্ডা রাখার দিন বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal, September 24 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
কর্মক্ষেত্রে ভালো সুযোগ আসবে। নিজের কাজের ওপর ভরসা রাখুন। আর্থিক দিকে কিছুটা লাভ হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে শান্তিতে দিন কাটবে।
খরচের দিকে একটু নজর দিন। অযথা কেনাকাটা এড়িয়ে চলাই ভালো। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে কথা হতে পারে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, বিশ্রাম দরকার।
নতুন কাজের প্রস্তাব পেতে পারেন। কথাবার্তায় স্পষ্টতা বজায় রাখুন। সহকর্মীদের থেকে ভালো সাহায্য মিলবে। মন আজ বেশ ফুরফুরে থাকবে।
পারিবারিক কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ। নিজের খাওয়া-দাওয়ার দিকে খেয়াল রাখুন।
আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়বে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় সময় কাটবে।
অতিরিক্ত মানসিক চাপ নেবেন না। শান্ত মাথায় সব কাজ সামলান। আর্থিক লেনদেনে কিছুটা সতর্কতা দরকার। পরিবারের পাশে থাকুন।
দিনটি আপনার জন্য বেশ ইতিবাচক। কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন আয়ের পথ খুলবে। প্রিয়জনের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটবে।
কাজের জায়গায় দায়িত্ব কিছুটা বাড়তে পারে। ধৈর্য ধরে কাজ শেষ করুন। রাগের মাথায় কোনও কথা বলবেন না। আর্থিক স্থিতি বজায় থাকবে।
ভ্রমণের ছোট পরিকল্পনা হতে পারে। ভাগ্যের সহায়তা পাবেন। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বাড়বে। শরীর ও মন দুটোই সতেজ থাকবে।
কাজে কিছুটা ব্যস্ততা থাকবে। সময়মতো কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। অযথা কারও সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না। পুরনো ঋণ মেটানোর সুযোগ আসতে পারে।
দাম্পত্য ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে দিনটি মধুর। যৌথ কোনও কাজে লাভ হবে। নতুন যোগাযোগ কাজে আসতে পারে। নিজের লক্ষ্যের দিকে নজর রাখুন।
আজ শরীর কিছুটা দুর্বল লাগতে পারে। পর্যাপ্ত জল খান ও বিশ্রাম নিন। কাজের জায়গায় নিজের সেরাটা দিন। অপ্রয়োজনীয় চিন্তা থেকে দূরে থাকুন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)