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তাড়াহুড়ো করলেই ঘোর বিপদ মেষের, নতুন শুরুর দারুণ দিন কুম্ভের

Written BySoumita Khan
Published: Sep 26, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 08:21 AM IST

Ajker Rashifal, September 26 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আটকে থাকা কাজ সহজে মিটে যাবে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। অযথা তাড়াহুড়ো করবেন না।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক আজ বেশ ভালো থাকবে। পুরনো কোনও পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো আলোচনা হবে। স্বাস্থ্যের প্রতি একটু নজর দিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় প্রশংসা মিলবে। নতুন যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হবে। কথাবার্তায় একটু সংযম রাখুন। দিনটি শান্তিতে কেটে যাবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীরা ভালো লাভ দেখতে পারেন। পরিবারের সমর্থন আপনাকে সাহস দেবে। বেশি দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার দিন। বড়দের পরামর্শে কাজে লাভ হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ কম রাখুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজে বাড়তি মন দিতে হবে। সহকর্মীদের সাহায্য পাশে পাবেন। অর্থ খরচে একটু সতর্ক থাকুন। স্বাস্থ্যের দিকে সামান্য খেয়াল রাখুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি বেশ আনন্দে কাটবে। কোনও সুখবর পেতে পারেন। প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক সুন্দর থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আজ নিতে পারেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। পরিশ্রমের সঠিক ফল পাবেন। পুরনো বিরোধ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইতিবাচক মনোভাব ধরে রাখুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের পূর্ণ সহায়তা পাবেন। পড়াশোনা ও গবেষণায় ভালো দিন। ভ্রমণের ছোট সুযোগ আসতে পারে। মনে ফুরফুরে ভাব বজায় থাকবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ধৈর্য ধরে কাজ করলে সাফল্য আসবে। লেনদেনে একটু সাবধানতা দরকার। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটান। অযথা তর্কাতর্কি এড়িয়ে চলুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন পরিকল্পনা শুরুর ভালো দিন। অংশীদারি কাজে লাভ দেখা দেবে। সম্পর্কের জটিলতা দূর হবে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত সাফল্য আপনারই। কাছের মানুষের থেকে সহযোগিতা পাবেন। মনের জোর বজায় রাখুন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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