/মাথা ঠান্ডা রাখাই মূল চাবিকাঠি কর্কটের, বড়দের বুদ্ধিতেই মিলবে সমাধান বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal, September 27 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আটকে থাকা কাজ সহজে মিটে যাবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি ভালো। পরিবারে শান্তির পরিবেশ থাকবে।
খরচ কিছুটা বাড়তে পারে। বুঝে শুনে টাকা লেনদেন করুন। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।
আজকের দিনটি আপনার জন্য বেশ পজিটিভ। কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে। মনে প্রফুল্লতা বজায় থাকবে।
কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। ধৈর্য ধরে প্রতিটি কাজ শেষ করুন। প্রিয়জনের সঙ্গে অযথা তর্ক এড়িয়ে চলুন। নিজের বিশ্রাম নিশ্চিত করুন।
পুরনো কোনও প্রচেষ্টার ভালো ফল পাবেন। সমাজে সুনাম ও সম্মান বাড়বে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস রাখুন।
হিসাবপত্র ঠিকঠাক রাখুন। নতুন কোনও কাজে হাত দিতে পারেন। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। নিজের কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখুন।
মানসিক শান্তি ফিরে পাবেন। দাম্পত্য জীবনে বোঝাপড়া ভালো থাকবে। অর্থপ্রাপ্তির ভালো যোগ আছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি চোখে পড়বে।
পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করুন। হুট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের বড়দের পরামর্শ কাজে লাগবে। দিনটি মোটের ওপর কাটবে ভালো।
ভাগ্য আজ আপনার সহায় হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কাজ সহজে শেষ হবে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে।
অফিসে কাজের প্রশংসা পেতে পারেন। দায়িত্ব কিছুটা বাড়তে পারে। বাড়তি খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ইতিবাচক চিন্তা বজায় রাখুন।
সৃজনশীল কাজে ভালো ফল মিলবে। দীর্ঘদিনের কোনও সমস্যার সমাধান হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন। দিনটি স্বস্তিদায়ক কাটবে।
আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে কাজ করুন। অচেনা কাউকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করবেন না। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)