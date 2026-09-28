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ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে মিথুনের, সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝি মিটবে তুলার

Written BySoumita Khan
Published: Sep 28, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 08:01 AM IST

Ajker Rashifal, September 28 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকবে। তবে আপনার পরিশ্রমের ফল পাবেন। পরিবারের সবার সমর্থন বজায় থাকবে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক বিষয়ে দিনটি বেশ শুভ। নতুন কোনও পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। অযথা মেজাজ হারাবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পুরনো কোনো সমস্যা মিটে যেতে পারে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাজে বাড়তি মনোযোগ প্রয়োজন। মানসিক শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। পেটের সমস্যায় একটু সতর্ক থাকুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রশংসা হতে পারে। দূরের কোনও সুখবর আসতে পারে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অমীমাংসিত কাজগুলো আজ শেষ হবে। আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি ভালো। শরীরচর্চায় মনোযোগ দিন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি মোটামুটি কাটবে। সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। অতিরিক্ত খরচে রাশ টানুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে। ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণ ফলপ্রসূ হতে পারে। আবেগের বশে কথা বলবেন না।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাজের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে। পরিবারের গুরুজনদের পরামর্শ নিন। মনে ইতিবাচক চিন্তা রাখুন। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কঠোর পরিশ্রমে সাফল্য মিলবে। আর্থিক স্থিতি আগের চেয়ে ভালো হবে। প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হবে। সামাজিক কাজে সুনাম বাড়বে। পুরনো দেনা মেটানোর সুযোগ আসতে পারে। খাওয়াদাওয়ায় নিয়ম মানুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজে ভালো ফল পাবেন। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। খরচের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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