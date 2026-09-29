/ধৈর্য ধরলে সমস্যা মিটবে বৃশ্চিকের, নতুন কাজের অফার পেতে পারেন কুম্ভ

Ajker Rashifal, September 29 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসবে। পরিশ্রমের ফল হাতেনাতে পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটবে। অযথা রাগ এড়িয়ে চলুন।
আর্থিক দিকে দিনটি বেশ ভালো। আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।
কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। ভ্রমণের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। মনে শান্তি বজায় থাকবে।
মানসিক চাপ কিছুটা কমবে। নতুন কোনও কাজ শুরু হতে পারে। প্রিয়জনের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। খরচের উপর লাগাম টানুন।
আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা সফল হবে। দাম্পত্য জীবনে সুখ বাড়বে। বিতর্কে জড়ানো থেকে দূরে থাকুন।
চাকরিতে দায়িত্ব বাড়তে পারে। দিনভর ব্যস্ততা থাকবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখুন। নিজের শরীরের যত্ন নিন।
ভাগ্য আজ আপনার সহায় থাকবে। সৃজনশীল কাজে সাফল্য মিলবে। পরিবারের সকলের সমর্থন পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ দ্রুত শেষ করুন।
কাজে কিছুটা বাধার মুখে পড়তে পারেন। তবে ধৈর্য ধরলে সমস্যা মিটবে। বন্ধুদের পরামর্শ কাজে আসবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না।
দিনটি আনন্দে কাটবে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকবে।
কঠোর পরিশ্রমের সুফল দেখতে পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাহায্য মিলবে। পরিবারের পরিবেশ শান্ত থাকবে। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন।
নতুন কাজের অফার পেতে পারেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। প্রিয়জনের সঙ্গে মান-অভিমান মিটে যাবে। দিনটি বেশ ইতিবাচক কাটবে।
বাড়তি ব্যয়ের যোগ রয়েছে। ভেবেচিন্তে টাকা খরচ করুন। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি খুব শুভ। শান্ত মনে কাজ এগিয়ে নিয়ে যান।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)