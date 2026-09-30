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মিথুনের কাজের চাপ সামলাবে ঠান্ডা মাথা, কর্কটের কর্মক্ষেত্রে প্রশংসার জোয়ার

Written BySoumita Khan
Published: Sep 30, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 07:57 AM IST

Ajker Rashifal, September 30 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসবে। পরিশ্রমের ফল হাতেনাতে পাবেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় ভালো কাটবে। আর্থিক লেনদেনে একটু সতর্ক থাকুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দিনটি বেশ পজিটিভ কাটবে। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগের সম্ভাবনা আছে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি একটু নজর দিন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলাই ভালো।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। ঠান্ডা মাথায় সব সিদ্ধান্ত নিন। বন্ধুর সাহায্য পেয়ে মন হালকা হবে। পুরনো কোনও সমস্যা আজ মিটতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারে সুখ ও শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। আর্থিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো হবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। আটকে থাকা সরকারি কাজ এগোবে। বিনিয়োগের জন্য দিনটি বেশ অনুকূল। কারও সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজে ছোটখাটো বাধা আসতে পারে। তবে ধৈর্য ধরে এগোলে সাফল্য আসবে। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন। প্রিয়জনের পরামর্শ বেশ কাজে দেবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মনের মতো কোনও খবর পেতে পারেন। নতুন কাজের শুরু করার পক্ষে ভালো দিন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি লাভজনক হবে। জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে বাড়তি দায়িত্ব কাঁধে আসতে পারে। সহকর্মীদের সহযোগিতা পেয়ে কাজ সহজ হবে। মানসিক চাপ একটু নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আর্থিক ব্যাপারে হিসেবি হওয়া দরকার।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আপনার সঙ্গ দেবে। দূরে কোথাও ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি খুব শুভ। আর্থিক লাভ হওয়ার জোরাল সম্ভাবনা রয়েছে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অফিসে কাজের চাপ বজায় থাকবে। নিজের সিদ্ধান্তের ওপর ভরসা রাখুন। শারীরিক ক্লান্তি এড়িয়ে বিশ্রাম নিন। পরিবারের বড়দের আশীর্বাদ লাভ হবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বন্ধুদের সঙ্গে দারুণ সময় কাটবে। নতুন কোনও আইডিয়া মনে আসতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভ হওয়ার যোগ আছে। অযথা দুশ্চিন্তা করা বন্ধ করুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দিনটি বেশ আনন্দেই কাটবে। দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছে পূরণ হতে পারে। কাজের জায়গায় সম্মান ও মর্যাদা বাড়বে। নিজের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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