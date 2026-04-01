  • Horoscope Today: কথা বুঝে না বললেই বিপদ বৃষর, দুর্ঘটনা থেকে সাবধান কর্কট

Horoscope Today: কথা বুঝে না বললেই বিপদ বৃষর, দুর্ঘটনা থেকে সাবধান কর্কট

Ajker Rashifal,  01 April 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 01, 2026, 07:17 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়তে পারে এবং ছোটখাটো আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন, হালকা দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই ভালো, না হলে লোকসান হতে পারে। তবে কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রম সামাজিক সম্মান বাড়াতে সাহায্য করবে। দিনের শেষভাগে কোনও পুরনো পাওনা ফিরে পেতে পারেন, যা কিছুটা স্বস্তি দেবে।  

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ অর্থিক দিক মোটামুটি স্থিতিশীল থাকলেও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। ব্যবসায় হালকা মন্দা দেখা দিতে পারে। পরিচিত কারও কারণে সম্মানহানি হতে পারে, তাই কথাবার্তায় সতর্ক থাকুন। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম, তবে অসাবধান হলে সমস্যা হতে পারে। নতুন কোনও আয় আসার সম্ভাবনা আছে, যা পরিস্থিতি সামলে দেবে। ধৈর্য ধরে চললে ক্ষতি এড়ানো সম্ভব।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ আর্থিক লাভের সুযোগ এলেও ভুল সিদ্ধান্তে তা হাতছাড়া হতে পারে। ব্যবসায়িক লেনদেনে সতর্কতা জরুরি, নাহলে ক্ষতি হতে পারে। বাইরে বেরোলে সাবধানে থাকুন, ছোট দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সমাজে আপনার ভাবমূর্তি কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। তবে বুদ্ধি খাটিয়ে চললে দিনের শেষে কিছু অর্থিক লাভ সম্ভব।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ আর্থিক চাপ বাড়তে পারে, বিশেষ করে পারিবারিক খরচের জন্য। ব্যবসায় ঝুঁকি নিলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। রাস্তায় বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে। তবে কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা পেতে পারেন, যা সামাজিক সম্মান বাড়াবে। দিনের শেষদিকে সামান্য অর্থিক লাভ হতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ অর্থিক দিক থেকে কিছুটা উন্নতি দেখা যাবে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভ হতে পারে। তবে ব্যবসায় নতুন ঝুঁকি নেবেন না, লোকসানের সম্ভাবনা আছে। দুর্ঘটনা এড়াতে তাড়াহুড়ো করবেন না। সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার সম্মান বাড়বে এবং নতুন পরিচিতি তৈরি হতে পারে। সব মিলিয়ে দিনটি মিশ্র ফল দেবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ অর্থিক বিষয়ে সাবধানতা জরুরি, না হলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় লেনদেনের সময় ভুল হলে বড় সমস্যা হতে পারে। রাস্তাঘাটে সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। তবে আপনার পরিশ্রমের ফলে সমাজে সম্মান বাড়তে পারে। কোনও পুরনো কাজ থেকে হঠাৎ অর্থিক লাভের সুযোগ আসতে পারে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ আর্থিক পরিস্থিতি একটু চাপের মধ্যে থাকতে পারে। ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বাড়বে, যার ফলে লাভ কম হতে পারে। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকায় সতর্ক থাকা জরুরি। তবে সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান মজবুত হবে এবং সম্মান বাড়বে। নতুন কোনও আয়ের সুযোগ আসতে পারে, যা আর্থিক চাপ কমাবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ অর্থিক দিক থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বিনিয়োগে ভুল হলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সাবধানে থাকুন। সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মান বজায় থাকবে। দিনের শেষে কিছু অর্থিক লাভ হতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে খরচও বাড়বে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ এলেও ঝুঁকি নিতে গেলে ক্ষতি হতে পারে। ভ্রমণের সময় সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার সম্মান বাড়বে এবং প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। সব মিলিয়ে দিনটি লাভ-ক্ষতির মিশ্র ফল দেবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ অর্থিক বিষয়ে সতর্ক না থাকলে ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় মন্দা দেখা দিতে পারে, তাই নতুন সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে যাতায়াতের সময়। তবে আপনার ধৈর্য ও পরিশ্রম সামাজিক সম্মান বাড়াবে। দিনের শেষে কিছু অর্থিক লাভ হতে পারে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকলেও খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। ব্যবসায় লাভের সুযোগ এলেও প্রতারণার আশঙ্কা রয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে সতর্ক থাকুন। সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার সম্মান বাড়বে এবং নতুন সম্পর্ক তৈরি হবে। সব মিলিয়ে দিনটি সতর্কতার সঙ্গে কাটানো উচিত।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ অর্থিক দিক থেকে চাপ থাকতে পারে এবং অপ্রত্যাশিত খরচ বাড়তে পারে। ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তাই বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকায় সাবধানে চলাফেরা করুন। তবে সমাজে আপনার সম্মান বজায় থাকবে। দিনের শেষে সামান্য অর্থিক লাভ হতে পারে, যা কিছুটা স্বস্তি দেবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Poonam Pandey Pregnant: অনাবৃত স্ফীতোদর, ক্যাপশনে দুধের বোতল, মা হতে চলেছেন পুনম পান্ডে? নেটপাড়ায় ছবি ঘিরে চর্চা

পরবর্তী অ্যালবাম

Poonam Pandey Pregnant: অনাবৃত স্ফীতোদর, ক্যাপশনে দুধের বোতল, মা হতে চলেছেন পুনম পান্ডে? নেটপাড়ায় ছবি ঘিরে চর্চা

Poonam Pandey Pregnant: অনাবৃত স্ফীতোদর, ক্যাপশনে দুধের বোতল, মা হতে চলেছেন পুনম পান্ডে? নেটপাড়ায় ছবি ঘিরে চর্চা

Poonam Pandey Pregnant: অনাবৃত স্ফীতোদর, ক্যাপশনে দুধের বোতল, মা হতে চলেছেন পুনম পান্ডে? নেটপাড়ায় ছবি ঘিরে চর্চা 8
Big Changes from April 1: রাত পোহালেই বদলে যাচ্ছে পৃথিবী; ১ এপ্রিল থেকেই বড় মাপের চেঞ্জ এই ৫ বিষয়ে

Big Changes from April 1: রাত পোহালেই বদলে যাচ্ছে পৃথিবী; ১ এপ্রিল থেকেই বড় মাপের চেঞ্জ এই ৫ বিষয়ে

Big Changes from April 1: রাত পোহালেই বদলে যাচ্ছে পৃথিবী; ১ এপ্রিল থেকেই বড় মাপের চেঞ্জ এই ৫ বিষয়ে 7
World War III: ৫৫০০০ পরমাণু বোমায় ফুঁসছে জাপান, মজুত করেছে বিপুল প্লুটোনিয়াম, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় কাঁপছে চিন?

World War III: ৫৫০০০ পরমাণু বোমায় ফুঁসছে জাপান, মজুত করেছে বিপুল প্লুটোনিয়াম, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় কাঁপছে চিন?

World War III: ৫৫০০০ পরমাণু বোমায় ফুঁসছে জাপান, মজুত করেছে বিপুল প্লুটোনিয়াম, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় কাঁপছে চিন? 10
BJP candidate Trinamool councillor viral photo: &#039;পুরনো বন্ধু&#039;, ভোটের মুখে বিজেপি প্রার্থী ও তৃণমূল কাউন্সিলরের গলাগলি: ভাইরাল ছবিতে জোর গুঞ্জন

BJP candidate Trinamool councillor viral photo: 'পুরনো বন্ধু', ভোটের মুখে বিজেপি প্রার্থী ও তৃণমূল কাউন্সিলরের গলাগলি: ভাইরাল ছবিতে জোর গুঞ্জন

BJP candidate Trinamool councillor viral photo: 'পুরনো বন্ধু', ভোটের মুখে বিজেপি প্রার্থী ও তৃণমূল কাউন্সিলরের গলাগলি: ভাইরাল ছবিতে জোর গুঞ্জন 9