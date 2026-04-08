Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি বিরাট আকার নিতে পারে মেষের, দুর্ঘটনার প্রবল আশঙ্কা বৃশ্চিকের
Ajker Rashifal, 08 April 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
আর্থিক বিষয়ে অপ্রত্যাশিত ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে লোকসান হতে পারে, তাই বড় সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলাই ভালো। রাস্তায় চলাফেরায় সতর্ক থাকুন, ছোটখাটো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তি বাড়তে পারে, বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনে মতবিরোধ তীব্র হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি বড় আকার নিতে পারে। আইনি কোনও বিষয় থাকলে আজ তা জটিল হতে পারে, তাই ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলান।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
অর্থনৈতিক চাপ বাড়তে পারে এবং পুরনো ঋণ বা বকেয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হবে। ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বাড়বে, ফলে লাভের বদলে ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। কাজের জায়গায় অসতর্কতা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। পরিবারের মধ্যে অশান্তি তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেবে। দাম্পত্য জীবনে টানাপোড়েন বাড়বে। আইনি বিষয়ে সতর্ক থাকুন, ভুল সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে বড় সমস্যার কারণ হতে পারে।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
অর্থনৈতিক লেনদেনে সাবধান না থাকলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। ব্যবসায় অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে সমস্যা বাড়তে পারে। যাতায়াতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সতর্কতা জরুরি। পারিবারিক জীবনে অশান্তি বাড়বে, বিশেষ করে সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন মানসিক চাপ বাড়াবে। আইনি ঝামেলা থাকলে তা জটিল হয়ে উঠতে পারে, তাই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভাবুন।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বাড়বে এবং অপ্রয়োজনীয় খরচে সমস্যা তৈরি হবে। ব্যবসায় বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মস্থলে অসতর্কতার কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। পরিবারের মধ্যে অশান্তি বাড়তে পারে, বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হবে। সঙ্গীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতে পারে। আইনি বিষয়ে জটিলতা বাড়বে, তাই নথিপত্র যাচাই করে কাজ করা প্রয়োজন।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল, বিশেষ করে বিনিয়োগে সতর্কতা দরকার। ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে ভুল হলে লোকসান বাড়তে পারে। বাইরে বের হলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও মানসিক চাপ বাড়বে। দাম্পত্য সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। আইনি বিষয়ে কোনও সমস্যা থাকলে তা আজ বাড়তে পারে, তাই সাবধানে পদক্ষেপ নিন।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
আজ অর্থনৈতিক বিষয়ে চাপে থাকতে পারেন এবং অপ্রত্যাশিত খরচ বাড়বে। ব্যবসায় লাভের বদলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কাজের জায়গায় সতর্ক না থাকলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পরিবারের মধ্যে অশান্তি তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ বাড়বে। দাম্পত্য জীবনে সমস্যা দেখা দেবে। আইনি বিষয়ে কোনও জটিলতা থাকলে তা আজ আরও বাড়তে পারে, তাই শান্তভাবে পরিস্থিতি সামলান।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
আজ অর্থনৈতিক ক্ষতি এড়াতে সাবধানতা জরুরি। ব্যবসায় অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধে সমস্যা বাড়তে পারে। যাতায়াতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দেবে এবং সঙ্গীর সঙ্গে বিবাদ বাড়তে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি তীব্র হতে পারে। আইনি বিষয়ে সতর্ক থাকুন, কোনও নথিতে সই করার আগে যাচাই করুন।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
আজ আর্থিক বিষয়ে বড় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না, ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় সমস্যার কারণে লাভ কমে যেতে পারে। বাইরে গেলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি বাড়বে, বিশেষ করে সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন বাড়বে। আইনি বিষয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে, তাই সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত নিন।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
আজ আর্থিক ক্ষেত্রে সাবধান না থাকলে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। ব্যবসায় সিদ্ধান্ত ভুল হলে লোকসান বাড়বে। কাজের জায়গায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি তৈরি হবে এবং সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ বাড়বে। দাম্পত্য সম্পর্কে সমস্যা দেখা দেবে। আইনি বিষয়ে সতর্ক থাকুন, কোনও ভুল পদক্ষেপ বিপদ ডেকে আনতে পারে।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
আজ অর্থনৈতিক দিক থেকে চাপ বাড়বে এবং বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় সমস্যা বাড়তে পারে। বাইরে গেলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও সঙ্গীর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি বাড়বে। আইনি বিষয়ে সমস্যা থাকলে তা আরও জটিল হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
