Horoscope Today: প্রবল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা মেষের, সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে তুমুল বিবাদ কর্কটের

Horoscope Today: প্রবল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা মেষের, সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে তুমুল বিবাদ কর্কটের
Ajker Rashifal, 09 April 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি বেশ চ্যালেঞ্জিং। আর্থিক ক্ষতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে হঠকারী বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন। ব্যবসায় অংশীদারদের সাথে বিবাদের জেরে বড় ধরনের লোকসান হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি চরমে পৌঁছাতে পারে, যা মানসিক আঘাতের কারণ হবে। রাস্তাঘাটে চলাফেরায় বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন, কারণ ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ পারিবারিক শান্তি নষ্ট করতে পারে। কোনো পুরনো আইনি জটিলতা নতুন করে মাথাচারা দিয়ে উঠতে পারে, তাই আইনি নথিপত্রে সই করার আগে অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নিন।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
বৃষ রাশির জাতকদের এ মাসে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা আর্থিক প্রতারণার শিকার হতে পারেন। ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে যারা আমদানির সাথে যুক্ত। প্রিয়জনের রূঢ় আচরণে প্রেমে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন চালানোর সময় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ দুর্ঘটনার ঝুঁকি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। স্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধ আইনি বিচ্ছেদ অবধি গড়াতে পারে যদি সংযত না হন। জমি বা সম্পত্তি নিয়ে নতুন কোনো আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বিপদের কারণ হতে পারে।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য সময়টি মিশ্র হলেও নেতিবাচক প্রভাব বেশি। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে বড় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক গোপন শত্রুতা আপনার সুনাম নষ্ট করতে পারে। প্রেমে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। উচ্চগতিতে গাড়ি চালাবেন না, বড় কোনো দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন। দাম্পত্য জীবনে অবিশ্বাসের ফলে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ চরমে উঠবে। পুরনো কোনো মামলা বা কর সংক্রান্ত আইনি জটিলতা আপনাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন, স্নায়বিক সমস্যা বাড়তে পারে।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
কর্কট রাশির জাতকদের আবেগের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। হঠকারী সিদ্ধান্তে আর্থিক লোকসান হতে পারে। ব্যবসায় কাঁচামালের অভাব বা শ্রমিক অসন্তোষের কারণে কাজের ব্যাঘাত ঘটবে। প্রেমে প্রতারিত হওয়ার যোগ রয়েছে, যা আপনাকে বিষণ্ণতায় ভোগাবে। আগুনের কাজ বা ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বড় বিবাদ তৈরি হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সাথে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। মানসিকভাবে শক্ত থাকার চেষ্টা করুন, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হবে।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
সিংহ রাশির জাতকদের জন্য অহংকার পতনের কারণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ভুলের কারণে বড় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ এখন না করাই শ্রেয়। প্রেমের ক্ষেত্রে অহমিকা বিসর্জন না দিলে বিচ্ছেদ অনিবার্য। পথেঘাটে অন্যমনস্কতার কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তুচ্ছ কারণে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ গৃহশান্তি নষ্ট করবে। সরকারি কোনো নিয়মের লঙ্ঘনের ফলে আইনি জটিলতায় পড়ার ভয় আছে। শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তাই গোপনীয়তা বজায় রাখুন। সামাজিক মান-মর্যাদা রক্ষায় সতর্ক থাকতে হবে।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
কন্যা রাশির জাতকদের জন্য হিসাব নিকাশে ভুল হতে পারে। লটারিতে বা ফাটকা কারবারে আর্থিক ক্ষতির প্রবল সম্ভাবনা। ব্যবসায়িক চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সময় সাবধান থাকুন, অন্যথায় বড় আইনি ফাঁদে পড়তে পারেন। দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কে আঘাত পাওয়ার যোগ রয়েছে। পিচ্ছিল পথে বা সিঁড়িতে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে। সাংসারিক জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে চরম বিবাদ হতে পারে, যা আপনার কর্মজীবনে প্রভাব ফেলবে। কোনো মিথ্যা অভিযোগে আইনি জটিলতায় জড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
তুলা রাশির জাতকদের সামঞ্জস্য বজায় রাখা কঠিন হবে। বিলাসিতার কারণে সঞ্চয় শেষ হয়ে আর্থিক সংকটে পড়তে পারেন। ব্যবসায় মন্দার কারণে কর্মচারীদের ছাঁটাই করতে হতে পারে। প্রেমে বিচ্ছেদ বা দূরত্ব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার কারণেও কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই নিজের প্রতি যত্ন নিন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ মেটাতে কোনো আত্মীয়র সাহায্য নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বা পাড়াপ্রতিবেশীর সাথে বিবাদে জড়িয়ে আইনি জটিলতার সম্মুখীন হতে পারেন। ধৈর্য হারাবেন না, সময়ের সাথে সব ঠিক হবে।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য সময়টি বেশ কঠিন। ঋণের জালে জড়িয়ে বড় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় অংশীদারদের বিশ্বাসঘাতকতায় বড় লোকসানের মুখ দেখতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি ও মানসিক যন্ত্রণা বাড়বে। জলপথ বা ধারালো যন্ত্র থেকে দুর্ঘটনা ঘটার যোগ আছে। তুচ্ছ কথা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ মামলা-মোকদ্দমা অবধি গড়াতে পারে। পুলিশের ঝামেলা বা কোনো পুরনো মামলার রায় আপনার বিপক্ষে যাওয়ার ফলে আইনি জটিলতা বাড়বে। রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, অন্যথায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
ধনু রাশির জাতকদের ভ্রমণের সময় সতর্ক থাকা উচিত। অযথা খরচের কারণে আর্থিক টানাপোড়েন দেখা দেবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বড় কোনো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। প্রিয়জনের কাছ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণে প্রেমে আঘাত পেতে পারেন। দীর্ঘ ভ্রমণের সময় বড় কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। দাম্পত্য কলহের জেরে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ লেগেই থাকবে। সরকারি ট্যাক্স বা আয়কর সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি জটিলতায় পড়তে পারেন। নিজের বাকসংযম হারাবেন না, কারণ আপনার কথা অন্যের মনে কষ্টের কারণ হতে পারে।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
মকর রাশির জাতকদের কর্মক্ষেত্রে মনোযোগী হতে হবে। ভুল বিনিয়োগের ফলে আপনার কষ্টার্জিত অর্থের বড় ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। ভালোবাসার মানুষের উদাসীনতা আপনাকে প্রেমে আঘাত দেবে। কর্মক্ষেত্রে কাজ করার সময় যান্ত্রিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। পারিবারিক সমস্যার কারণে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ আপনার মানসিক শান্তি কেড়ে নেবে। জমি কেনাবেচায় নথিপত্র ঠিক না থাকলে মারাত্মক আইনি জটিলতায় পড়তে পারেন। ধৈর্য এবং সহনশীলতাই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায়।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য সময়টি অস্থিরতার। বন্ধুর ওপর অতি-ভরসায় আর্থিক লোকসান হতে পারে। ব্যবসায় আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি থাকবে। পছন্দের মানুষের সাথে মনোমালিন্য হয়ে সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে। জনবহুল স্থানে মোবাইল বা ওয়ালেট চুরির মতো ছোট দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সাংসারিক কারণে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন, নতুবা অশান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে। ট্রাফিক আইন বা অন্য কোনো আইন ভঙ্গের ফলে বড় আইনি জটিলতা ও জরিমানার মুখে পড়তে পারেন। বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মেজাজ হারাবেন না।
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
মীন রাশির জাতকদের সিদ্ধান্তহীনতা ক্ষতির কারণ হবে। আবেগতাড়িত হয়ে খরচ করায় বড় আর্থিক সংকটে পড়তে পারেন। ব্যবসায় সহকর্মীদের অসহযোগিতায় কাজ থমকে যেতে পারে। পুরনো প্রেম ফিরে এসে জীবনে জটিলতা বাড়িয়ে মানসিক আঘাত দিতে পারে। রক্তপাত বা পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে। ঘরের ছোট বিষয় বাইরে যাওয়ায় স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ চরমে উঠবে। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পত্তিতে নতুন করে আইনি জটিলতা দেখা দিতে পারে। নেতিবাচক চিন্তা পরিহার করে আধ্যাত্মিক চর্চায় মন দিলে মানসিক শান্তি পাবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
