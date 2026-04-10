English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Horoscope Today: মিথুনের সৃজনশীলতা, কর্কটের ক্লান্তি, ধনুর রোমাঞ্চ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Ajker Rashifal, 2026 April 10, Horoscope Today: আলোচনায় আজ বিশেষ ফল পাবেন। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে মন ভালো হয়ে যেতে পারে।

| Apr 10, 2026, 10:34 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই ইতিবাচক। আপনি আজ কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক বিষয়ে আজ বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন আপনার। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। পরিবারের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ আপনার সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। ভ্রমণের পরিকল্পনাও হতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাজের চাপে কিছুটা ক্লান্তি বোধ করতে পারেন। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন। প্রিয়জনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আজ লাভের যোগ রয়েছে আপনার। আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি শুভ।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অফিসে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। তবে লেনদেনের ক্ষেত্রে কিন্তু সাবধান থাকুন। বাড়িতে কোনো শুভ কাজের আলোচনা হতে পারে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কোনো বিনিয়োগের জন্য আজ ভালো দিন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন শত্রুতা থেকে সাবধান থাকুন। আজ ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। সন্ধের দিকে কোনো সুখবর পেতে পারেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনটি আপনার জন্য বেশ রোমাঞ্চকর হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। শরীর নিয়ে অবহেলা করবেন না।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পারিবারিক দায়িত্ব বাড়তে পারে। ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত কাজে লাভ হতে পারে। রাগ নিয়ন্ত্রণ করা আজ আপনার জন্য খুবই জরুরি।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ আপনার সাহস ও পরিশ্রমের ফল পাবেন। সামাজিক যোগাযোগ বাড়বে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক সঞ্চয় বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। প্রিয় মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। তবে খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে সচেতন থাকা ভালো। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: প্রচারে বেরিয়ে সটান তৃণমূলের পার্টি অফিসে বিজেপি প্রার্থী: করজোড়ে চাইলেন ভোট

পরবর্তী অ্যালবাম

Deadly Measles Outbreak: ফের এক ভয়াল মহামারি! বিপুল শিশুমৃত্যুতে আতঙ্ক, ভয়ংকর ফ্যাটালিটি রেট! ৭৫০০ জনই

Deadly Measles Outbreak: ফের এক ভয়াল মহামারি! বিপুল শিশুমৃত্যুতে আতঙ্ক, ভয়ংকর ফ্যাটালিটি রেট! ৭৫০০ জনই

Deadly Measles Outbreak: ফের এক ভয়াল মহামারি! বিপুল শিশুমৃত্যুতে আতঙ্ক, ভয়ংকর ফ্যাটালিটি রেট! ৭৫০০ জনই 7
Diamond Plaza Kolkata: ৩৪৭৫০০০০০০ টাকা, বিক্রি হয়ে গেল যশোর রোডের বিখ্যাত ডায়মন্ড প্লাজা মল, শুনেছেন কি?

Diamond Plaza Kolkata: ৩৪৭৫০০০০০০ টাকা, বিক্রি হয়ে গেল যশোর রোডের বিখ্যাত ডায়মন্ড প্লাজা মল, শুনেছেন কি?

Diamond Plaza Kolkata: ৩৪৭৫০০০০০০ টাকা, বিক্রি হয়ে গেল যশোর রোডের বিখ্যাত ডায়মন্ড প্লাজা মল, শুনেছেন কি? 7
Deadliest Python Swallow Goat: ১৬ ফুটের ভয়ংকর পাইথন গিলল আস্ত ছাগল; দৈত্যাকার সরীসৃপের ত্রাসে কাঁপছে এলাকা

Deadliest Python Swallow Goat: ১৬ ফুটের ভয়ংকর পাইথন গিলল আস্ত ছাগল; দৈত্যাকার সরীসৃপের ত্রাসে কাঁপছে এলাকা

Deadliest Python Swallow Goat: ১৬ ফুটের ভয়ংকর পাইথন গিলল আস্ত ছাগল; দৈত্যাকার সরীসৃপের ত্রাসে কাঁপছে এলাকা 7