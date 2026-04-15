Horoscope Today: হঠাত্ আইনি ফাঁসে জড়াতে পারে মেষ, কাছের মানুষকে গোপন কথা বললেই বিপদ কর্কটের

Horoscope Today: হঠাত্ আইনি ফাঁসে জড়াতে পারে মেষ, কাছের মানুষকে গোপন কথা বললেই বিপদ কর্কটের
Ajker Rashifal, 15 April 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
মেষ রাশির জাতকদের জন্য সতর্কতার বার্তা রয়েছে। কোনও পুরনো আইনি জটিলতা হঠাৎ মাথা চাড়া দিতে পারে, তাই কাগজপত্র ঠিক রাখুন। ব্যবসায় বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, নতুন চুক্তি এড়িয়ে চলাই ভালো। কাছের কোনও মানুষ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে, তাই বিশ্বাস করার আগে যাচাই করুন। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে। দাম্পত্য জীবনে অকারণ তর্ক হতে পারে। চাকরিতে সহকর্মীদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতে পারে, ধৈর্য ধরে চলুন।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
বৃষ রাশির জন্য সময়টা মিশ্র ফল দেবে। আইনি বিষয়ে একটু চাপ বাড়তে পারে, বিশেষ করে জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যা। ব্যবসায় হঠাৎ লোকসান হতে পারে, তাই ঝুঁকি কম নিন। খুব কাছের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, এতে মানসিক কষ্ট বাড়বে। প্রেমে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। চাকরিক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে সমস্যা এড়াতে সতর্ক থাকুন এবং কাজের উপর ফোকাস রাখুন।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টা একটু জটিল হতে পারে। আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে, তাই সতর্ক থাকুন। ব্যবসায় বড় ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলেও ছোটখাটো লোকসান হতে পারে। পরিচিত কারও ষড়যন্ত্রে সমস্যায় পড়তে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে অস্থিরতা বাড়বে, ভুল বোঝাবুঝি থেকে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে উত্তেজনা বাড়তে পারে। চাকরিতে চাপ বাড়বে, তবে ধৈর্য ধরে কাজ করলে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
কর্কট রাশির জাতকদের জন্য সময়টা সতর্ক থাকার। আইনি বিষয়ে জড়ালে সমস্যা বাড়তে পারে। ব্যবসায় পার্টনারের সঙ্গে মতভেদ থেকে ক্ষতি হতে পারে। খুব কাছের কেউ আপনার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে, তাই গোপন বিষয় শেয়ার করা এড়িয়ে চলুন। প্রেমে হতাশা আসতে পারে। দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া-বিবাদ বাড়তে পারে। চাকরিতে কাজের চাপ বাড়বে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে, তাই সংযত থাকুন।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
সিংহ রাশির জাতকদের জন্য কিছুটা কঠিন সময়। আইনি সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়দের মধ্যে কেউ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে আঘাত পেতে পারেন, বিশ্বাস ভেঙে যেতে পারে। দাম্পত্য জীবনে তর্ক-বিতর্ক বাড়বে। চাকরিতে হঠাৎ চাপ বা বদলির সম্ভাবনা আছে, তাই প্রস্তুত থাকুন এবং মাথা ঠান্ডা রাখুন।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
কন্যা রাশির জাতকদের জন্য সময়টা চ্যালেঞ্জিং। আইনি বিষয়ে জড়ালে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা তৈরি হতে পারে। ব্যবসায় ভুল সিদ্ধান্তে ক্ষতি হতে পারে। কাছের মানুষই আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে বিচ্ছেদের আশঙ্কা রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ বাড়বে। চাকরিক্ষেত্রে কাজের চাপ এবং ঊর্ধ্বতনদের চাপ মানসিক অশান্তি বাড়াতে পারে, তাই পরিকল্পনা করে চলুন।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
তুলা রাশির জন্য সময়টা সতর্কতার। আইনি বিষয়ে ঝামেলা বাড়তে পারে, বিশেষ করে পুরনো মামলা। ব্যবসায় অংশীদারদের সঙ্গে সমস্যা থেকে ক্ষতি হতে পারে। খুব কাছের কারও ষড়যন্ত্র আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি থেকে সম্পর্ক ভাঙনের দিকে যেতে পারে। দাম্পত্য জীবনে শান্তি বজায় রাখতে সংযম জরুরি। চাকরিতে প্রতিযোগিতা বাড়বে, তাই নিজের কাজ নিখুঁত রাখুন।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য সময়টা কিছুটা অস্থির। আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায় লোকসান হতে পারে, বিশেষ করে নতুন উদ্যোগে। ঘনিষ্ঠ কেউ আপনার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে আঘাত পেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি বাড়বে। চাকরিতে হঠাৎ পরিবর্তন বা চাপ আসতে পারে, তাই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সময়ে সাবধানতা জরুরি। আইনি ঝামেলায় জড়ালে সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। খুব বিশ্বাসের মানুষই আপনাকে ঠকাতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে অশান্তি বাড়বে। দাম্পত্য জীবনে তর্ক এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে কাজের চাপ ও ঊর্ধ্বতনদের অসন্তোষ বাড়তে পারে, তাই ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলান।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
মকর রাশির জাতকদের জন্য সময়টা চাপপূর্ণ হতে পারে। আইনি জটিলতা থেকে মানসিক চাপ বাড়বে। ব্যবসায় ক্ষতি এড়াতে হিসাব করে চলুন। কাছের মানুষই আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে হতাশা আসতে পারে। দাম্পত্য জীবনে মতবিরোধ বাড়বে। চাকরিক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সমস্যা হতে পারে, তাই শান্ত থাকুন।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
মীন রাশির জাতকদের জন্য সময়টা সতর্ক থাকার। আইনি সমস্যা মাথাচাড়া দিতে পারে। ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। খুব কাছের কেউ আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে ভাঙন বা দূরত্ব তৈরি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া বাড়তে পারে। চাকরিতে চাপ বাড়বে, তাই নিজের কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়ান এবং ধৈর্য ধরে চলুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
