Horoscope Today: দুর্ঘটনা থেকে সাবধান কর্কট, মহিলাদের সঙ্গে বিবাদে গেলে বিপদ তুলার

Ajker Rashifal,  16 April 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 16, 2026, 07:18 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ রাশির জাতকদের জন্য সময়টি মিশ্র। চাকরিতে পদোন্নতির যোগ থাকলেও সহকর্মীদের গোপন ষড়যন্ত্র আপনার ইমেজ নষ্ট করতে পারে। ব্যবসায় বড় বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। পারিবারিক বিবাদ সম্পত্তির কারণে বাড়তে পারে, যা শেষ পর্যন্ত আইনি জটিলতা পর্যন্ত গড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। রাস্তায় চলাচলের সময় বিশেষ সতর্ক থাকুন, কারণ দ্রুতগতির কারণে দুর্ঘটনা ঘটার যোগ রয়েছে। শত্রুতা এড়িয়ে চলুন এবং নথিপত্রে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আপনার জন্য কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে মতবিরোধ থেকে পারিবারিক বিবাদ তৈরি হতে পারে। পুরনো কোনো আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যানবাহন চালানোর সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র চললে ধৈর্য ধরুন, সত্য প্রকাশিত হবেই। আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন রাশির জাতকদের জন্য উন্নতির দুয়ার খুলবে। চাকরিতে পরিবর্তনের পরিকল্পনা সফল হবে। ব্যবসায় হঠাৎ লাভের মুখ দেখবেন। তবে আত্মীয়দের সাথে পারিবারিক বিবাদ আপনার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। আদালত বা সরকারি কোনো কাজ থাকলে আজই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন, নতুবা পরে আইনি জটিলতা বাড়তে পারে। ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় অসতর্কতায় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে। গোপন শত্রুদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে নিজের কৌশল গোপন রাখুন।  

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক অস্থিরতা আপনার কাজের ক্ষতি করতে পারে। চাকরিতে অতিরিক্ত চাপের ফলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ করে দেবে অন্যদের। ব্যবসায় আর্থিক মন্দা দেখা দিতে পারে। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি জটিলতা এবং পারিবারিক বিবাদ প্রবল হওয়ার যোগ আছে। সাবধানে চলাফেরা করুন, বিশেষ করে পিচ্ছিল স্থানে বা জলপথে দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কোনো নথিতে জামিনদার হওয়ার আগে দুবার ভাবুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়বে। চাকরিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকবেন। তবে ব্যবসায় আয় বাড়লেও অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। নিকটাত্মীয়দের সাথে পারিবারিক বিবাদ সামাজিক সম্মানে আঘাত করতে পারে। ট্রাফিক আইন অমান্য করলে বড় ধরণের আইনি জটিলতা ও অর্থদণ্ডের যোগ রয়েছে। রাস্তা পারাপারে বা ড্রাইভিংয়ের সময় দুর্ঘটনা এড়াতে মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন না। আপনার সাফল্য দেখে শত্রুদের ষড়যন্ত্র বাড়বে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা রাশির জাতকদের জন্য দিনটি শুভ। চাকরিতে বকেয়া পাওনা বা ইনক্রিমেন্ট পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন চুক্তি সই হতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশে পারিবারিক বিবাদ তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়িক শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ বা ষড়যন্ত্র করতে পারে। পুলিশি ঝামেলা বা কোনো আইনি জটিলতা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। আগুন ও বিদ্যুৎ থেকে দূরে থাকুন, কারণ অগ্নিজনিত দুর্ঘটনার একটি সূক্ষ্ম যোগ রয়েছে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা রাশির জন্য সময়টি ভারসাম্যের। চাকরিতে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। ব্যবসায় নতুন পার্টনারশিপ শুরু হতে পারে। তবে ভাইবোনদের সাথে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ চরমে উঠতে পারে। কোনো পুরনো মামলার রায় আপনার বিপক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আইনি জটিলতা বাড়তে পারে। ভ্রমণের সময় আপনার মালামাল সাবধানে রাখুন এবং দীর্ঘ পথে ক্লান্তির কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নারী সহকর্মীদের সাথে বিবাদ এড়িয়ে চলুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক রাশির জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জিং। চাকরিতে আপনার কোনো ভুলকে কেন্দ্র করে বড় ধরণের ষড়যন্ত্র হতে পারে। ব্যবসায় লোকসানের আশঙ্কা আছে, তাই হিসাবপত্র ঠিক রাখুন। অকারণে পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে পারিবারিক বিবাদ ও মনোমালিন্য হতে পারে। বেপরোয়া গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন, রক্তপাতজনিত দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর ফাঁকি বা সরকারি নিয়ম লঙ্ঘন করলে বড় ধরণের আইনি জটিলতা বা জরিমানার মুখে পড়তে পারেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনার জন্য ভাগ্য সুপ্রসন্ন। চাকরিতে পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় বিদেশের সাথে যোগাযোগ লাভজনক হবে। তবে সন্তানদের আচরণ নিয়ে পারিবারিক বিবাদ হতে পারে। আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ আপনাকে কোনো আইনি জটিলতায় ফাঁসানোর চেষ্টা করতে পারে, তাই অপরিচিত কাউকে বিশ্বাস করবেন না। উঁচু স্থান থেকে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে। রাজনৈতিক কোনো ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে দূরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। চাকরিতে আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রশংসিত হবে। ব্যবসায় অংশীদারদের সাথে বিবাদ মিটে যাবে। তবে স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি বা শ্বশুরবাড়ির সাথে পারিবারিক বিবাদ মানসিক দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। কোনো দলিলে সই করার সময় আইনি পরামর্শ নিন, নতুবা দীর্ঘস্থায়ী আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে। যানবাহন চালানো বা কারখানায় কাজ করার সময় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন, বড় কোনো দুর্ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার সৃজনশীলতা বাড়বে। চাকরিতে নতুন প্রজেক্টের দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায় ডিজিটাল মাধ্যমে আয় বাড়বে। তবে বাড়ির বড়দের সাথে মতের অমিল থেকে পারিবারিক বিবাদ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অগ্রগতি রুখতে সহকর্মীরা ষড়যন্ত্র করতে পারে, তাই নিজের পরিকল্পনা গোপন রাখুন। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। আইন বহির্ভূত কাজ থেকে দূরে থাকুন, নতুবা জেল-হাজত বা তীব্র আইনি জটিলতার সম্ভাবনা রয়েছে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন রাশির জাতকদের সতর্ক থাকা জরুরি। চাকরিতে স্থানান্তরের যোগ আছে। ব্যবসায় চুরির কারণে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ভুল বোঝাবুঝির কারণে বন্ধুদের সাথে পারিবারিক বিবাদ বা সামাজিক দূরত্ব তৈরি হতে পারে। আপনার কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হতে পারে। জলপথে যাত্রা বা সাঁতার কাটার সময় দুর্ঘটনা সম্পর্কে সাবধান। দীর্ঘদিনের কোনো ঝুলে থাকা মামলার কারণে আইনি জটিলতা আপনাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে। সুস্থ থাকতে যোগব্যায়াম করুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Sahiba Bali IPL 2026 Controversy: চরম বিতর্কে পরম সুন্দরী আইপিএল অ্যাংকার, কেন ট্রেন্ডিংয়ে অভিনেত্রী সাহিবা বালি? ভারতীয় কাশ্মীরির গোপনে পাকিস্তান প্রেম

Bengali New Year Rashifal: এই নববর্ষ একেবারেই 'শুভ' হবে না, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দে ছারখার হবে এঁদের জীবন; অর্থক্ষতি সম্পত্তিক্ষয়

Silver price crash: রুপোর দামে মহাধস, ২ লাখ পড়ল রুপোলি ধাতু- বিয়ে দিন সোনা নয়, রুপোয় মুড়ে

West Bengal Assembly Election 2026: মগরাহাটে মহাপর্ব: শামিম আহমেদের পয়লা বৈশাখ উদযাপনে ভোটবাজারে হইহই

