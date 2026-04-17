English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Horoscope Today: মেষের সমাধান, মিথুনের সাফল্য, কুম্ভের অর্থলাভ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Ajker Rashifal, 2026 April 17, Horoscope Today: আজ প্রিয়জনের কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা। পুরনো কোনো সমস্যা নতুন করে দেখা দিতে পারে।

| Apr 17, 2026, 10:10 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অতীত অভিজ্ঞতার কারণে আপনার মনে বিশ্বাসের অভাব হতে পারে। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য এটাই উপযুক্ত সময়। আপনার ভালোবাসার মানুষের কাছে নিজের মনের কথাটা স্পষ্ট করে জানান।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ প্রিয়জনের কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা। পুরনো কোনো সমস্যা নতুন করে দেখা দিতে পারে। ভাগ্যের উপর নির্ভর না করে নিজেই নতুন পথ খুঁজে নিন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আত্মবিশ্বাস বজায় রাখলে আপনি আজ যে কোনও কাজেই সফল হবেন। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কে না জড়িয়ে ধৈর্য ধরুন। কেউ যেন আপনার সরলতার সুযোগ নিতে না পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময় নম্রতা বজায় রাখুন। আইনি কোনো সিদ্ধান্ত আজ আপনার পক্ষে না-ও যেতে পারে। পারিবারিক প্রয়োজনে কিছু পরিবর্তনের মানসিকতা রাখা ভালো।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

চারপাশের মানুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা আজ কিছুটা কঠিন হতে পারে আপনার পক্ষে। তবে, চিন্তা নেই, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আপনার পরিস্থিতি সহজ করে তুলবে। কর্মজীবনে উন্নতির জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে-- এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলুন। নিজের উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান খুঁজুন। সামাজিক মেলামেশার মাধ্যমে নতুন যোগাযোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে মন প্রফুল্ল হতে পারে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আজ বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনার কর্মদক্ষতা আজ আপনার চারপাশের মানুষকে মুগ্ধ করবে। পরিবারের সিনিয়রদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আবেগের বশে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন না।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যক্তিগত জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তা পাবেন। আজ ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল আজ পাবেন। সন্তানদের সাফল্যে গর্বিত হওয়ার দিন আজ। অতিরিক্ত কাজের চাপে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি আসতে পারে, তাই পরিমিত বিশ্রাম প্রয়োজন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজকের দিনটি আপনার আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশান্তির জন্য উপযুক্ত। কোনো সামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে মানসিক শান্তি পেতে পারেন। আর্থিক বিনিয়োগের জন্য আজকের দিনটি শুভ।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

নতুন কোনো প্রজেক্ট বা পরিকল্পনা শুরুর জন্য আজ খুব ভালো দিন। প্রিয়জনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়ে সম্পর্কে গভীরতা আসবে। নিজের স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
