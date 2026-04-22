Horoscope Today: ব্যবসায় পার্টনার সম্পর্কে সাবধান মেষ, মামলা-মোকদ্দমায় গেলে নাস্তানাবুদ হবেন কর্কট

Horoscope Today: ব্যবসায় পার্টনার সম্পর্কে সাবধান মেষ, মামলা-মোকদ্দমায় গেলে নাস্তানাবুদ হবেন কর্কট
Ajker Rashifal, 22 April 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
ব্যবসায় এ বছর আপনার সাহস ও নতুন বিনিয়োগ লাভের মুখ দেখাবে, তবে অংশীদারি ব্যবসায় সতর্ক থাকুন। চাকরিতে পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা থাকলেও সহকর্মীদের ঈর্ষার কারণে কর্মস্থলে অস্বস্তি হতে পারে। ভ্রমণে বা গাড়ি চালানোর সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকায় সাবধানে চলাফেরা করুন। আবেগের বশে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নিলে সম্মানহানির আশঙ্কা রয়েছে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে পুরনো কোনো আইনি সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তাই আইনি নথিপত্রে সই করার আগে অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
ব্যবসায়িক দিক থেকে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে, তবে বড় কোনো ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। চাকরিতে পরিশ্রমের তুলনায় স্বীকৃতি পেতে দেরি হতে পারে। রাস্তায় চলাফেরা বা সিঁড়ি ব্যবহারের সময় ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে মান-সম্মানে আঘাত লাগতে পারে। আইনি জটিলতা বা পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়ানোর আশঙ্কা আছে। মাথা ঠান্ডা রেখে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করুন। আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখলে বড় বিপদ থেকে বাঁচবেন।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য সময়টি অনুকূল, বিশেষ করে যারা আমদানি-রপ্তানির সাথে যুক্ত। চাকরিতে বদলি বা নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে যানবাহনে ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনার বিষয়ে সজাগ থাকুন। বন্ধুদের সাথে বিবাদের জেরে সামাজিক সম্মানহানি হতে পারে, তাই কথা বলায় সংযমী হন। কোনো আইনি নোটিশ বা সরকারি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার ভয় রয়েছে। অনৈতিক কোনো কাজের সাথে যুক্ত হবেন না। ধৈর্য ধরলে বছরের শেষভাগে পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণে আসবে।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
ব্যবসায় আকস্মিক বাধা ও আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, বিনিয়োগের আগে বাজার যাচাই করুন। চাকরিতে কাজের চাপ বাড়লেও কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকবেন। আগুন বা ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা প্রবল। ভুল বোঝাবুঝির কারণে পরিবার বা কর্মক্ষেত্রে সম্মানহানি হতে পারে। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি সমস্যায় পড়ার যোগ রয়েছে। মামলা-মোকদ্দমা এড়িয়ে আপস-মীমাংসার পথে হাঁটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নিজের গোপনীয়তা বজায় রাখুন, না হলে অপদস্থ হওয়ার ভয় থাকে।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
ব্যবসায়ে লাভের নতুন পথ খুলে যাবে, তবে শত্রুপক্ষ ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। চাকরিতে আপনার নেতৃত্বের প্রশংসা হবে এবং বড় কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণ বা উঁচু স্থানে ওঠার সময় দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলুন। অহংকারের কারণে প্রিয়জনের কাছে সম্মানহানি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। কর বা রাজস্ব সংক্রান্ত কোনো আইনি জটিলতা থাকলে তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলুন। কোনো সাক্ষী হিসেবে আদালতে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। দিনশেষে আপনার আত্মবিশ্বাসই আপনাকে প্রতিকূলতা থেকে উদ্ধার করবে।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
ব্যবসায় হিসাবের গরমিল বা কর্মচারীদের অসহযোগিতার কারণে সমস্যা দেখা দিতে পারে। চাকরিতে স্থিতিশীলতা থাকলেও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে মতপার্থক্য এড়িয়ে চলুন। শরীরচর্চা বা খেলাধুলার সময় চোট পাওয়ার মতো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অসংলগ্ন কথাবার্তার জন্য সমাজে সম্মানহানির সম্ভাবনা আছে। চুক্তিভিত্তিক কাজে আইনি জটিলতা দেখা দিতে পারে, তাই কাগজপত্রের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করুন। ঋণ সংক্রান্ত কোনো আইনি পদক্ষেপ আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে, সচেতন থাকুন। মিতব্যয়ী হওয়া এ সময়ের প্রধান দাবি।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
বিলাসদ্রব্য বা সৃজনশীল ব্যবসায় ভালো মুনাফা আসবে। চাকরিতে নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতির ফলে প্রকাশ্য সম্মানহানির ঝুঁকি রয়েছে। আইনি বিবাদে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল, বিশেষ করে বৈবাহিক বা অংশীদারি ক্ষেত্রে। আদালতের রায় আপনার বিপক্ষে যাওয়ার ভয় থাকলেও ধৈর্য হারাবেন না। সত্যের পথে থাকলে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেন।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
ব্যবসায়ীদের জন্য বছরটি উত্থান-পতনে ভরা থাকবে; বড় বিনিয়োগে ঝুঁকি না নেওয়াই শ্রেয়। চাকরিতে গোপন শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। রাস্তা পারাপারে বা দ্রুতগতিতে যানবাহন চালানোয় বড় দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অনৈতিক কোনো সম্পর্কের কারণে চরম সম্মানহানি হতে পারে, সাবধান থাকুন। পুরনো কোনো মামলা পুনরায় শুরু হতে পারে এবং আইনি খরচ বাড়তে পারে। রাগের মাথায় কোনো ভুল পদক্ষেপ নেবেন না, এতে আইনি ফাঁস আরও শক্ত হতে পারে।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
শিক্ষামূলক বা প্রকাশনা ব্যবসায় ভালো উন্নতির যোগ আছে। চাকরিতে আপনার দক্ষতা ও সততা পুরস্কৃত হবে। তবে দূরপাল্লার ভ্রমণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকায় বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। আর্থিক লেনদেনে অনিয়ম ধরা পড়লে সম্মানহানি ও চুরির অপবাদ আসার ভয় থাকে। সরকারি বা প্রশাসনিক কোনো আইনি গ্যাঁড়াকলে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে আইনি বৈধতা যাচাই করে নিন। সঠিক পরিকল্পনা ও সংযম আপনাকে এ বছর রক্ষা করবে।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
লোহা, কয়লা বা নির্মাণ ব্যবসায় যুক্ত ব্যক্তিদের ভালো লাভ হবে। চাকরিতে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। তবে হাড়ের সমস্যা বা শরীর পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তের জন্য সম্মানহানির সম্ভাবনা রয়েছে, তাই হঠকারী হবেন না। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে আইনি লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। উকিল বা আইনি উপদেষ্টার পরামর্শ ছাড়া কোনো নথিতে সই করবেন না। কঠিন পরিশ্রমে বাধা কাটলেও আইনি বিষয়ে উদ্বেগ থাকবে।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
নতুন ব্যবসায়িক আইডিয়া সফল হবে, তবে অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব হতে পারে। চাকরিতে পরিবর্তনের চিন্তা করলে সময়টি ভালো, তবে সিদ্ধান্ত দ্রুত নিন। পানি বা তরল পদার্থ সংক্রান্ত কাজ করার সময় দুর্ঘটনার বিষয়ে সতর্ক থাকুন। সামাজিক মাধ্যমে বিতর্কিত কোনো মন্তব্য করলে সম্মানহানির মুখে পড়তে পারেন। কোনো ধরনের প্রতারণার শিকার হয়ে আইনি ঝামেলায় পড়ার ভয় আছে। মামলার নিষ্পত্তি হতে দেরি হবে, তাই বিতণ্ডা এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
ব্যবসায়ে মন্দা ভাব কাটতে শুরু করবে এবং নতুন যোগাযোগ তৈরি হবে। চাকরিতে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন, তবে নিজের পরিকল্পনা কারো সাথে শেয়ার করবেন না। ধারালো অস্ত্র বা যন্ত্রপাতিতে দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অপবাদের কারণে পরিবারে সম্মানহানি হতে পারে, তাই মেপে কথা বলুন। আইনি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও খরচের পরিমাণ বাড়বে। কর সংক্রান্ত জটিলতায় পড়তে পারেন, তাই আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখুন। আধ্যাত্মিকতা ও ধৈর্য আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
