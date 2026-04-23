Horoscope Today: রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নিলেই ফাঁসবে মেষ, অহংকার পথ বসাবে সিংহকে

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Ajker Rashifal,  22 April 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 23, 2026, 07:12 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ রাশির জাতকদের জন্য সময়টি মিশ্র। ব্যবসায়িক ক্ষতির আশঙ্কা থাকায় বড় বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বিবাদে চাকরি নিয়ে টানাপোড়েন হতে পারে। রাস্তাঘাটে চলাফেরায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। পারিবারিক জীবনে ভুল বোঝাবুঝির কারণে পারিবারিক গোলমাল চরমে উঠতে পারে। রাগের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না, এতে সামাজিক সম্মানহানির ভয় থাকে। আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন, অন্যথায় আর্থিক ক্ষতি ও আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ রাশির জাতকদের জন্য আর্থিক দিকটি বেশ সংবেদনশীল। অংশীদারি ব্যবসায় ক্ষতির যোগ দেখা যাচ্ছে, তাই সঙ্গীর ওপর অন্ধবিশ্বাস করবেন না। অফিসে কাজের চাপে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা আপনার চাকরি ও পদোন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কোনো পুরনো বিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠায় আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন, বিশেষ করে দ্রুত গতিতে যানবাহন চালানো এড়িয়ে চলুন যাতে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাদানুবাদে পারিবারিক গোলমাল ও সামাজিক সম্মানহানি ঘটতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণে না আনলে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি সতর্কবার্তার। বিশেষ করে শত্রুতা বা ষড়যন্ত্রের কারণে আপনার সম্মানহানি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অবস্থান নড়বড়ে হতে পারে, তাই চাকরি রক্ষায় মনোযোগী হোন। কোনো নথিপত্রে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন, নতুবা আইনি ঝামেলা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে দূরে থাকুন, কারণ শারীরিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা প্রবল। সংসারে ছোট বিষয় নিয়ে পারিবারিক গোলমাল দেখা দেবে। ভুল ব্যবসায় অর্থ লগ্নি করলে পুনরুদ্ধার করা কঠিন হবে, ফলে বড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। ধৈর্য ও বিচক্ষণতাই এখন আপনার প্রধান অস্ত্র।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট রাশির জাতকদের জন্য মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে ব্যবসায় ক্ষতি নিশ্চিত। কর্মস্থলে রাজনীতির শিকার হতে পারেন, যা আপনার চাকরি ও সুনামের ওপর আঘাত হানবে। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ থেকে আইনি ঝামেলা ও আদালতে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটবেন না, বড় কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে মতভেদে পারিবারিক গোলমাল বাড়তে পারে। বেহিসেবি খরচের কারণে আর্থিক ক্ষতি ও ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তে পারেন। কথাবার্তায় সংযম বজায় না রাখলে জনসমক্ষে সম্মানহানি হওয়ার ভয় থাকে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ রাশির জাতকদের অহংবোধ পতনের কারণ হতে পারে। আপনার জেদি মনোভাবের কারণে পারিবারিক গোলমাল বাড়তে পারে এবং আপনজনরা দূরে সরে যেতে পারে। ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ব্যবসায় ক্ষতি ও বাজারে আপনার সম্মানহানি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না, এতে চাকরি চলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। শেয়ার বাজার বা লটারিতে অর্থ বিনিয়োগ করলে চরম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। কোনো পুরনো মামলা পুনরায় সচল হওয়ায় আইনি ঝামেলায় ভোগান্তি হবে। সাবধানে চলাফেরা করুন, কারণ চোট বা দুর্ঘটনার মাধ্যমে রক্তপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা রাশির জন্য সময়টি প্রতিকূল। অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে কর্মক্ষেত্রে অশান্তি ও চাকরি নিয়ে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। ভুল তথ্য বা বিভ্রান্তির কারণে আইনি ঝামেলায় পড়ার প্রবল ঝুঁকি রয়েছে। ব্যবসায় নতুন কোনো চুক্তি এখন না করাই ভালো, কারণ তাতে ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। পরিবারে ভাইবোনের সাথে বিবাদে পারিবারিক গোলমাল দেখা দেবে। তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে গিয়ে শারীরিক দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। আর্থিক অপচয় বন্ধ না করলে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। কারো প্ররোচনায় পা দেবেন না, এতে সামাজিক সম্মানহানি ও মর্যাদাহানি ঘটতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা রাশির জাতকদের জন্য বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের সময়। ভুল বন্ধু নির্বাচনে আপনার বড় ধরনের সম্মানহানি হতে পারে। অর্থ নিয়ে কারো সঙ্গে বিবাদে জড়াবেন না, কারণ এতে আর্থিক ক্ষতি ও আইনি ঝামেলা দুই-ই হতে পারে। ব্যবসায় মন্দা ভাব দেখা দিতে পারে, যা মানসিকভাবে আপনাকে দুর্বল করবে। কর্মক্ষেত্রে মনযোগের অভাবে ভুল হতে পারে, যা আপনার চাকরির ক্ষেত্রে ঝুঁকির কারণ হবে। দাম্পত্য জীবনে অশান্তির কারণে পারিবারিক গোলমাল চরমে পৌঁছাতে পারে। যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সতর্ক থাকুন, নতুবা বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই সময় চুপচাপ থাকা এবং পর্যবেক্ষণ করাই শ্রেয়।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য গোপন শত্রুতা ক্ষতির কারণ হতে পারে। কেউ আপনার নামে অপপ্রচার চালিয়ে আপনার সামাজিক সম্মানহানি করতে পারে। ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে পড়ায় ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অফিসে পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করুন, অন্যথায় চাকরি সঙ্কটে পড়বে। জমি বা বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি ঝামেলা দেখা দিতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন, কারণ সড়ক দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কঠোর ভাষার প্রয়োগে পারিবারিক গোলমাল বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক না হলে বড় অংকের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু রাশির জাতকদের জন্য ভাগ্য সুপ্রসন্ন নাও হতে পারে। দূরে ভ্রমণের সময় আপনার মালামাল চুরি বা হারিয়ে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনায় নাম জড়িয়ে যাওয়ায় আইনি ঝামেলায় পড়তে পারেন। ব্যবসায় অংশীদারদের সঙ্গে মতপার্থক্য ব্যবসায় ক্ষতির পথ প্রশস্ত করবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে এবং সামান্য ভুলেই চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে। তুচ্ছ কারণে পারিবারিক গোলমাল লেগে থাকতে পারে যা আপনার মানসিক শান্তি নষ্ট করবে। কোনো অনৈতিক কাজে লিপ্ত হবেন না, কারণ ধরা পড়লে বড় ধরনের সম্মানহানি হবে। উচ্চস্থান থেকে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর রাশির জাতকদের জন্য সময়টি বেশ কঠিন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফল না পাওয়ায় হতাশা বাড়তে পারে এবং এর প্রভাব আপনার চাকরির ওপর পড়তে পারে। ব্যবসায় কোনো ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বড় ধরনের ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিতর্কে জড়িয়ে পরলে সম্মানহানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে আইনি ঝামেলার সম্মুখীন হতে পারেন। জীবনসঙ্গীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় পারিবারিক গোলমাল দেখা দেবে। রাস্তায় চলাফেরায় ও সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সতর্ক থাকুন, নতুবা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হয়ে গিয়ে চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি সতর্কতার সঙ্গে কাটানো উচিত। আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ আপনাকে আর্থিক ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে। ব্যবসায় নতুন কোনো ঝুঁকি নেবেন না, কারণ বড় রকমের ব্যবসায় ক্ষতির যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন, যা আপনার চাকরির জন্য হুমকি হতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের আচরণের কারণে সামাজিক সম্মানহানি হতে পারে। পাওনা টাকা আদায় নিয়ে আইনি ঝামেলা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিতে পারিবারিক গোলমাল হতে পারে। আগুনের কাজ বা ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ব্যবহারে সতর্ক থাকুন, যাতে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন রাশির জাতকদের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। ব্যবসায় অলসতার কারণে সুযোগ হাতছাড়া হবে এবং ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মনোযোগের অভাবে কর্মকর্তাদের বকাঝকা শুনতে হতে পারে, যা আপনার চাকরির জন্য শুভ নয়। কোনো পুরনো গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় চরম সম্মানহানি হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমায় অর্থ ব্যয় হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ও আইনি ঝামেলা বৃদ্ধি পাবে। দাম্পত্য কলহে পারিবারিক গোলমাল চরমে উঠবে। পানিপথে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন এবং সাবধানে চলাফেরা করুন, কারণ বড় কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে গুরুজনদের পরামর্শ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

পরবর্তী অ্যালবাম

