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  • Horoscope Today: মিথুনের ভ্রমণ, কর্কটের নতুন কাজ শুরু, কন্যার উন্নতি; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের ভ্রমণ, কর্কটের নতুন কাজ শুরু, কন্যার উন্নতি; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Ajker Rashifal, 2026 April 24, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 24, 2026, 10:14 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অতিরিক্ত শক্তিকে কোনো গঠনমূলক কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন। অংশীদারিত্বের কাজে আজ ভালো ফল মিলতে পারে। বাড়িতে মেজাজ গরম হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ আপনার কথা বলার দক্ষতা এবং অন্যদের উৎসাহিত করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। নিজের বাকপটুতার কারণে আপনি অনেকের প্রশংসা পেতে পারেন। আপনি স্বভাবগতভাবে শান্ত হলেও আজ কেউ যেন আপনাকে অবহেলা করা বা আপনার আচরণের কোনও সুযোগ নিতে না পারেন, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পরিবারের কোনো বয়স্ক সদস্যের জন্য আপনার বেশ কিছুটা সময় ব্যয় হতে পারে। বয়স্কদের প্রতি আপনার এই যত্নশীল মনোভাব অন্যদের মুগ্ধ করবে। কাজের সঙ্গে আনন্দকে মেলাতে প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে কোনো ছোট ভ্রমণে যেতে পারেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজকের কোনো আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আপনাকে নতুন পথ দেখাতে পারে। রহস্যময় বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। লেখালেখি সংক্রান্ত কোনো নতুন প্রজেক্ট শুরু করার জন্য দিনটি ভালো। একঘেয়ে রুটিন বদলাতে আপনি আজ বিশেষ চেষ্টা করবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ সহযোগিতামূলক সম্পর্কের উপর জোর দিন। কোনো চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য উপযুক্ত সময়। দৈনন্দিন রুটিনে কোনো পরিবর্তন আপনাকে শুরুতে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে, তবে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

বিশেষ কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো কোনো সমস্যা যা সমাধান হয়ে গেছে বলে ভেবেছিলেন, তা আবার সামনে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে; পদোন্নতি নাকি অন্য কোনো ভাবে উন্নতি করবেন, তা ভাবার সময় এসেছে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজকের দিনটি আপনার জন্য বেশ ফলদায়ক হতে পারে। যারা সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদের জন্য নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রিয়জনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। তবে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকা জরুরি।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ কর্মক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পাবেন। কোনো পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে যা আপনার মন ভালো করে দেবে। শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করুন।।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অপ্রত্যাশিত কোনো সূত্র থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের কোনো পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বললে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। ভ্রমণে যাওয়ার সম্ভাবনা।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ কাজের চাপে কিছুটা মানসিক অস্থিরতা থাকতে পারে। ধৈর্য ধরলে দিনটি ভালোভাবে কাটবে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নিন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মান-অভিমান মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার উদ্ভাবনী শক্তি আজ প্রশংসিত হবে। কোনো সামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। লক্ষ্যের দিকে স্থির থাকুন এবং অহেতুক বিতর্ক থেকে দূরে থাকুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পাওয়ার জন্য দিনটি খুব ভালো। আধ্যাত্মিক চর্চা বা সৃজনশীল কাজে সময় দিতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদস্থ কর্মকর্তাদের সাহায্য পাবেন। আর্থিক লাভের যোগ রয়েছে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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